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ExxonMobil’de Avrupa, Afrika, Ortadoğu Bölgesi ataması

01 Kasım 2018, 12:48

Önde gelen madeni yağ üreticilerinden ExxonMobil’in Avrupa Afrika Ortadoğu (EAME) Bölgesi Ticari Yağlar Stratejik Müşteriler Müdürlüğüne Handan Karakaş atandı.



1998 yılından bu yana ExxonMobil’de çeşitli görevlerde bulunan Karakaş, “Caterpillar” markalı yağların Avrupa, Afrika ve Ortadoğu Bölgesi’ndeki üretimi ile satışlarından sorumlu olacak. Karakaş, yeni görevi çerçevesinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 85 ülkeden sorumlu olacak.



Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden ExxonMobil’de üst düzey bir atama gerçekleştirildi. 1998 yılından bu yana ExxonMobil’de çeşitli görevlerde bulunan Handan Karakaş, ExxonMobil’de EAME Bölgesi Ticari Yağlar Stratejik Müşteriler Müdürlüğü’ne atandı. ExxonMobil Türkiye Satış Müdürlüğü görevinin ardından, yeni görevine başlayan Karakaş, ExxonMobil ile 31 yıllık ortaklık geçmişine sahip olan Caterpillar markalı yağların EAME Bölgesi’ndeki üretiminden ve satışlarından sorumlu olacak. Karakaş’ın sorumlu olduğu EAME Bölgesi’nde Caterpillar markalı yağların üretilip satışının yapıldığı 85 ülke bulunuyor. Söz konusu ülkelerin 42 tanesi Afrika Ortadoğu, 31 tanesi Avrupa ve 12 tanesi de Doğu Avrupa / Rusya Bölgesi’nde yer alıyor, Türkiye de bu ülkelerin içerisinde bulunuyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan ve öğrenimine Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme üzerine gerçekleştirdiği yüksek lisans eğitimi ile devam eden Handan Karakaş’ın 18 yaşında bir kızı bulunuyor.







