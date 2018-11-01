Versus Penta şimdi daha hızlı daha dayanıklı

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01 Kasım 2018, 12:36

Branda, kayar çatı ve kayar perde sistemleri uzmanı Versus, taşımacıların hızlı yükleme-boşaltma ve daha fazla güvenlik taleplerini karşılıyor.



Murat Gençoğlu, Erik Rogiers ve İlhan Tan IAA Versus standında.





Kadesan Genel Müdürü Murat Gençoğlu, Versus ürünlerindeki gelişmelerle ilgili şu bilgileri verdi:



"Avrupa büyük bir kıta. Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik bütünleşme sonrasında üye ülkeler arasında yapılan kıta içi taşımalar, yurt içi taşıma kapsamında düşünülüyor. Hacmi günden güne artan bu taşımalarda daha fazla hız isteği ve ihtiyacı oluştu. Bu hızı sağlamak için yeni ve daha kısa sürelerde açılıp kapanan sistemlere ihtiyaç doğdu. Biz de son dört yıldır bütün arge ekibimizle bu konuya çalıştık. Kayar perde ve çatı sistemlerinde yenilikler ve geliştirmeler yaptık. Bu gelişmeler; hızlı açılıp kapanma ve bu hıza dayanıklı sistemler oluşturma, yüke yönelik koruma ve emniyetin arttırılması, yükleme boşaltma kolaylıkları temelinde oldu.



Versus Penta sistemi bunlar doğrultusunda geliştirildi. Tanıttığımız 13,60 metrelik yarı römorkun bir uçtan bir uca açılma kapanma süresi 10 ila 15 saniye.



Yarı römorklar, kayar gövdeler çeşitli taşıma türleri ile taşınıyor. Bu sırada yükün dışardan gelebilecek hırsızlık ve benzeri eylemlere karşı dayanıklı olması gerekiyor. Ayrıca yarı römorklar kimi zaman depo olarak kullanılıyor. Yükler belirli bir süre taşıma kabı içinde bekletiliyor. Bu nedenle güvenlik ve özellikle yağış, toz vb. etkenlerden yükün korunması gerekiyor.













Bu fuarda sergilediğimiz ürünler, hızlı yükleme boşaltmada gelinen son nokta. Bütün testleri yapıldı, onay ve sertifikalar alındı.



Özellikle kayar gövdelerden dolayı sunduğumuz sistem bir konteynır gibi sağlamlaştı. Araca yanlardan ve üstten girilmesi ve müdahale edilmesi çok zorlaştı. Sistemin açma kapama dayanımını da çok yükselttik.



Hava alanlarında ve üretim taşımalarında kullanılmak üzere özel branda sistemleri geliştirdik. Bunlar ile ilgili Avrupa'nın önemli hava alanlarından ve üreticilerinden siparişler aldık.



Bu yenilikleri ve ürünleri Türkiye pazarına da yansıtacağız. Ayrıca 2019 ile birlikte yeni bir üretim düzeni kurup, üretim metodlarımızı değiştirip, hızımızı arttıracağız."































Versus yükleme boşaltma işlemlerinin hızlanmasına yönelik sistemler geliştirerek Avrupa'da oluşan taşıma ve dağıtım trendlerine uyumlu ürünler ortaya koyuyor. Bu ürünler ile sektöre öncülük ediyor. Bunlardan biride özellikle indirmede hız sağlayan taban çözümü olarak sunuldu.



















Versus karayolu taşımacılığı ve dağıtımındaki uzmanlığının sonuçlarını havayoluna aktardı. Havaalanında valiz ve kargo arabalarına yönelik olarak bir sistem geliştirilmiş. Hızlı açılıp kapanan yan perdeler ve tavanın kapalı olması ile bagajlar yağmur kar vb. dış etkenlerden korunuyor.















