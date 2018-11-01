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Scania “L” Serisi'nin seçenekleri

Scania “L” Serisi'nin seçenekleri

Tarih 01 Kasım 2018, 12:15

Scania, daha çok dağıtım, atık toplama ve inşaat işleri için geliştirdiği Yeni “L” Serisi’nde şehir içi çalışmalara uygun bir sürücü kabini sunuyor.


Sürücü kabini içerisinde üç yolcuya kadar yer var ve kabin içinde hareket etmek kolay bir hale getirilmiş. Kabin girişi alçak. Tek bir adımla giriş, otomatik alçalma fonksiyonu ile kombine edilmiş. Optimum bir ergonomi ve trafikteki diğer insanlarla iletişime geçebilme imkanı sunuyor.

Scania City Safe Window adlı pencereler ile aracın çevresi çok daha iyi görülebiliyor ve bu sayede güvenlik artıyor.

Kameralar ve sensörler ile aracın çevresini sürekli kontrol altında tutan sistemlerle donatılan aracın yolcu kapısı tarafında aşağı kadar inen bir cam seçeneği de sürücünün güvenliğine büyük katkıda bulunuyor. Bu sayede sürücü  çocukları, bisikletlileri ve yayaları kamyonun hemen yanında oldukları zaman çok daha hızlı bir şekilde görüyor.



Motor ve şanzıman seçenekleri
“L” Serisi Scania’nın güncelleştirilmiş 9 litrelik dizel motoru ile donatılıyor. Bu motor 3 farklı güç seçeneği sunuyor. Scania OC09 Gaz motorunun 2 farklı güç kapasitesinde, CNG ve LNG seçenekleri de bunlara ekleniyor. Tüm motorlar Scania Opticruise veya bir Allison otomatik şanzıman ile kombine olarak sunuluyor.

Şehir içinde çalışma konforu arttı
Scania Trucks Şehir Ürünleri Direktörü Henrik Eng; ürünle ilgili şunları söylüyor: “Bundan 10 yıl önce düşük kabin girişi olan bir damper kamyona insanlar çok hayret ederdi ama şimdi bazı büyük şehirler için bunlar günlük hayatın vazgeçilmezleri oldu. Şehir içinde çalışan bir araçta zemin yüksekliği ve manevra açısı çok önemli. Bugün düşük eşik girişli, büyük camlı gaz veya biometan motorlu bir  Scania şehir kamyonu, dizel modelinden daha çok talep görüyor.

Ayrıca kamyonların ‘Kneeling’ - alçalma özelliğine ve farklı tavan yüksekliklerine de sahip olması bekleniyor. Tavanlarda biz de düşük, normal ve yüksek olarak bu talepleri karşılıyoruz.

Şasi alçalma özelliğine sahip bir kamyon ısmarlarsanız (El freni çekildiğinde otomatik olarak aktive oluyor) bu sayede sürücü kabinine çok rahat girebiliyorsunuz. Kabin içerisindeki taban yüksekliği yalnızca 80 cm oluyor (Lastik seçimine göre değişebiliyor).

Kabine giriş ise 79 cm. Şasi alçalma özelliği olmadan ise kabin tabanı yüksekliği 93 cm. Scania “L” serisi otomatik şasi alçaltma özelliği ile donatıldığında giriş 44 cm.

Bu sayede örneğin atık kamyonunda sürücü sürekli olarak aracına rahat biçimde inip biniyor.Sürücü kabininin her iki yanı da aynı giriş yüksekliğine sahip. Kabin içerisinde hareket etmek kolay.”





 

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