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Goodyear'dan filo desteği

Goodyear'dan filo desteği

Tarih 01 Kasım 2018, 11:27

Goodyear ile İzmir’in en büyük uzun yol taşımacılık filoları arasında gösterilen Arslan Nakliyat arasında bir sözleşme imzalandı.


Goodyear, bu sözleşme kapsamında Arslan Nakliyat’a, içinde Fleet Online Solutions filo yönetim yazılımının da bulunduğu Fleet First hizmetini sunacak.

Fleet First sözleşmesi, Goodyear Truck Force bayileri tarafından verilecek düzenli hizmetleri, Service Line 24H yol yardım hizmetini, lastik kaplama hizmetini ve Fleet Online Solutions adlı filo yönetimi yazılımı içeren bir toplam filo yönetimi çözüm paketini kapsıyor. Bu filo çözümleri paketinin en önemli unsurlarından biri olan Fleet Online Solutions, dünyanın dört bir yanından herhangi bir cihazdan filo bilgilerinize erişim sağlayan internet tabanlı bir lastik yönetim sistemi olarak öne çıkıyor.

Sistemin veritabanında, araçların, lokasyonların, lastiklerin ve anlaşmaya varılan maddelerin detayları bulunuyor. Sözleşme kapsamındaki işlemler, tüm araçlarda zaman kısıtı olmadan yapılabiliyor,böylece hizmet verimliliği maksimum düzeye çıkarak aracın hizmet dışı süresi en aza iniyor.

Goodyear servis sağlayıcı, araçta bir işlemi tamamladığı zaman, Fleet Online Solutions biçimde işlemi özetleyerek raporlama yapıyor. Tüm bunlara ek olarak sistem, özel servis işlemlerinin sıklığını yönetmek için bir yetkilendirme ve onaylama aracı olarak da kullanılabiliyor. Her işlem tamamlandığında, Fleet Online Solutions fatura süreçlerini otomatik olarak gerçekleştiriyor; tüm faturalar doğru kurda değerlendiriliyor, herhangi bir işleme kalmadan servis sağlayıcısına tek bir aylık hesap ekstresi ile ödeme kolaylığı sağlıyor.

Arslan Nakliyat Satın Alma Müdürü Yıldırım Deveci konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Goodyear’la olan çalışmamızı karşılıklı sağladığımız güven ile birlikte bir sonraki aşamaya taşıdığımız için mutluyuz. Fleet Online Solutions ile birlikte filomuzun lastik yönetimini daha iyi yapacağımızdan, doğru lastik kullanımından, yurt dışı yol yardım hizmetinin hızından kaynaklı maliyetimizin azalmasına kadarçok sayıda avantaja erişmiş olacağız. Kendimizi yollarda Goodyear’la birlikte daha güvenli hissediyoruz’’ dedi.

Goodyear Türkiye Ticari Lastikler Direktörü Şaban Güngör ise; “Arslan Nakliyat ile Fleet First sözleşmemizi imzalayarak hizmet ağımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Bu sözleşme kapsamında Arslan NakliyatbütünFleetOnlineSolutionsayrıcalıklarından yararlanacak"diye konuştu





 

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