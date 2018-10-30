|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Türkiye'de yedi kişiye bir otomobil düşüyor
30 Ekim 2018, 15:34
Türkiye'de ortalama 7 kişiye 1 otomobil düştüğü görülürken, ülke içerisinde ise en yüksek ortalamanın 4 kişiye bir otomobille Ankara’da olduğu saptandı.
Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, Türkiye'de kişi başına düşen ortalama araba sayısını inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre Türkiye'de ortalama 7 kişiye 1 arabaya düştüğü görüldü. Ankara'da ise bu ortalamanın 4 kişiye bir araba şeklinde olduğu saptanırken, İstanbul’da 5 kişiye bir otomobil düştüğü belirlendi. Bununla birlikte Türkiye’de en çok otomobilin 2 milyon 755 bin 250 adet ile İstanbul’da olduğu kaydedildi.
En az otomobil Hakkari'de
Veriler en son açıklanan 2017 yılına ait iken, nüfusa oranla otomobil sayısı en az olan il Hakkâri olarak belirlendi. Böylelikle nüfusu 267 bin 813 olan Hakkâri’de 131 kişiye bir otomobil düştüğü tespit edildi. Hakkâri’den sonra ise kişi başına düşen en az otomobil sayısı Tunceli ve Ardahan’da görüldü.
En çok haber olan başlıklar belli oldu
ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan medya incelemesinde, motorlu kara taşıtlarıyla ilgili 253 bin 113 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklar incelendiğinde, motorlu kara taşıtlarının en çok kaza, vergi dilimi ve akaryakıt fiyatlarındaki artışla haber olduğu görüldü.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.