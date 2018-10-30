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IVECO Stralis NP, tek depo LNG ile rekor kırdı

30 Ekim 2018, 13:52

IVECO Stralis NP 460 HP 4x2 çekici tek depo LNG dolumu ile Londra’dan Madrid’e giderek bir rekora imza attı.



Avrupa’nın önde gelen ticari araç üreticilerinden IVECO, dizele alternatif çevreci yakıtların gelişimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sıvılaştırılmış doğalgazlı (LNG) ağır ticari araçların kullanımının artmasına öncülük eden IVECO, bu alanda önemli bir rekora imza attı. IVECO Stralis NP 460 HP 4x2 çekici tek depoluk LNG yakıtı ile Londra’dan Madrid’e giderek bu alandaki en uzun yolculuğu tamamladı. Tek depo ve tek dolumluk LNG ile Londra’dan Madrid’e toplam 1728 kilometre yol kat eden IVECO Stralis NP 460 HP 4x2 çekici bu başarısı ile ülke içi ve uluslararası uzun yol taşımacılığına uygun olduğunu ispatladı.



LNG’li çekiciler dizele oranla yüzde 40 daha tasarruflu

Üç dingilli treyler ve toplam ağırlığı 30 ton olan LNG’li Stralis NP 4x2 çekicinin Londra’dan başladığı yolculuğu Dover’den Calais’e geçen kısa feribot yolculuğundan sonra yeni bir doluma ihtiyaç duymadan 1728 kilometre yol aldı. Böylece daha önce bu alanda kırılan 1600 kilometrelik rekoru geride bıraktı. Bu yeni rekor, LNG’li çekicilerin dizele oranla yaklaşık yüzde 40 yakıt tasarrufu sağladığını gösteriyor. Yani LNG’li bir araç dizel bir araca göre 200 poundluk bir verimlilik sunuyor.



Tek depo ve tek dolumla 1728 kilometre yol katetti

Konuyla ilgili bir açıklama yapan IVECO’nun Alternatif Yakıtlar Direktörü Martin Flach, “Geçen yıl 400 HP Stralis NP’de tek dolumla John O’Groats’tan Land’s End’e kadar gitmeyi başarmıştık. Bu kez bu rekoru daha yukarıya yükseltmek istedik. Bunu başardık ve Stralis NP’nin ne kadar yakıt tasarrufu yaptığını göstermiş olduk. Ayrıca bu yolculuk sayesinde LNG ile çalışan en yeni 460 HP motorumuzu en zorlu teste tabi tutma şansı da elde ettik” dedi.



Tek depo ve tek dolumla 1728 kilometre yolu nasıl kat ettiklerini ise Martin Flach, şöyle anlattı: “Londra’dan ayrılmadan önce depoyu doldurduk ve yakıt için ilk durağımız iki buçuk gün sonra ulaştığımız Madrid oldu. Araç yüzde 100 doğalgazla çalıştı. Yani dizel ve AdBlue kullanılmadı. Bu da gösteriyor ki LNG ile çalışan çekiciler filo yöneticisinin ve sürücünün işini kolaylaştırıyor. Manş Tüneli’nin İngiltere tarafındaki yoğun trafiğe, Fransa’daki şiddetli rüzgara ve İspanya’daki dağlık araziye rağmen Stralis NP, 100 kilometrede 22,6 kg ortalama yakıt tüketimiyle etkileyici bir rekor kırdı.”



IVECO, bu seyahate çıkmadan önce MyBestRoute’u kullanarak yolculuğu dikkatli bir şekilde planlıyor. MyBestRoute, Stralis NP müşterileri için Michelin tarafından tasarlanan web tabanlı bir uygulama. LNG dolum istasyonlarının yerinin tespit edilmesi ve dizel ve doğalgazla çalışan kamyonlar için seyahatin toplam maliyetini tahmin etmek de dahil; sürücülerin ve filo yöneticilerinin Avrupa yolculuğu için en ideal rotayı seçmelerine olanak sağlıyor.



IVECO bu yolculukla; CNG, LNG ve biyometan dahil olmak üzere doğalgazın dizele kıyasla uygulanabilir, gerçekçi, güvenli ve uygun maliyetli alternatifler olduğunu gösteriyor.



Daha çevreci

Eşdeğer bir Euro 6 dizel ile kıyaslandığında LNG ile çalışan Stralis NP yüzde 90 daha az NO2(Azotdioksit) salınımı, yüzde 99 daha az partiküllü madde ve yüzde 15’e kadar daha az CO2(karbondioksit) salınımı yaparak biyometan kullanırken CO2 salınımını yüzde 95 oranına kadar azaltıyor.



Stralis NP’nin 4x2 ve 6x2 maksimum ağırlığa sahip 400 veya 460 HP güç çıkışlı çekici modelleri bulunuyor. IVECO’nun aynı zamanda doğalgazla çalışan orta ve ağır sınıflarda kamyonları ve 3,5 ila 7,2 ton aralığında kapsamlı bir Daily Natural Power hafif ticari aracı da ürün gamında yer alıyor. Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’deki IVECO müşterileri de bu modellerden sipariş verebiliyor. Bu da IVECO’nun sürdürülebilir taşımacılıkta gerçek bir ortak olduğunu kanıtlıyor.



Doğalgazın potansiyelini gören ilk ticari araç üreticisi

1991 yılında doğalgazın potansiyelini gören ilk ticari araç üreticisi olan IVECO, bu öngörü sayesinde doğalgazla çalışan kamyon, van ve otobüslerden oluşan tam bir ürün gamı üretmeyi başardı. Şu anda dünya genelinde IVECO’nun 25 bin adetten fazla doğalgazla çalışan aracı hizmet veriyor.







