LeasePlan’den uygun fiyatlı ikinci el araç kiralama fırsatı

30 Ekim 2018, 11:39

Talebi önceden gören LeasePlan, 2000 aracı yeniden kiraladı.





Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak beş kıtada ve 32 ülkede dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan, Türkiye pazarındaki talebi görerek kiralamadan dönen araçların yeniden kiralanmasının önünü açtı. İkinci el kiralama operasyonlarına başlayan LeasePlan, kısa sürede 2000 adetin üzerinde aracı uygun fiyat avantajlarıyla yeniden kiraladı. Böylece şirketler için aynı bütçeyle daha yüksek segment araçların kiralanmasına vesile olan LeasePlan, ikinci el kiralama seçenekleriyle bireylerin kısa dönemli kiralama ihtiyaçlarına da cevap veriyor. LeasePlan’ın sunduğu avantajlı ikinci el kiralama seçenekleri minimum 12 aydan başlayarak, işletmelerin ve bireylerin araç ve operasyonel ihtiyaçlarına göre şekillenebiliyor. LeasePlan, ikinci el araçların satışını gerçekleştirdiği CarNext.com ve Car Next showroomlarındaki otomobillere de kiralama opsiyonu sunacak.



2000’in üzerinde ikinci el aracı yeniden kiraladı

Kiralama taleplerinde daha uygun ve ulaşılabilir seçeneklerin revaçta olduğunu belirten LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “İkinci el araçların yeniden kiralanmasına yönelik eğilim her geçen gün artıyor. Bizler bu eğilimi tespit ederek, konuyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık ve kiralamadan dönen araçları yeniden kiralamaya başladık. LeasePlan Türkiye olarak, şu ana kadar 2000’in üzerinde otomobili bu yöntemle kiraladık ve bu rakamın çok daha yükselmesini bekliyoruz. LeasePlan olarak filomuzu güçlendirmeyi sürdürürken, ihtiyaçlara göre en uygun çözümleri sunmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda, ikinci el araçların yeniden kiralanmasının yolunu açarak operasyonel kiralama hizmetlerimizdeki kaliteyi ve avantajlı fiyatlarımızı tüm ölçekten şirketlere sunmayı sürdüreceğiz” dedi.



Araçların tüm bakım geçmişi görülebiliyor

Yeniden kiralanacak araçların tamamen bağımsız ekspertizler tarafından kapsamlı bir şekilde incelendikten sonra gerekli onarım ve temizlik işlerinin titizlikle yapıldığını belirten Türkay Oktay, “Bu konuda sektörün en güvenilir firmalarından birisiyiz. Müşteri memnuniyetini daima en üst seviyede tutarak, yeniden kiralamaya sunduğumuz araçların arkasında durmaya devam ediyoruz. Tüm araçlar kendi sahipliğimizde olduğu için hepsinin tüm geçmişini tek tek biliyoruz, her bir aracın birden fazla kez farklı partiler tarafından kontrol edildiği bir hazırlık süreci kurduk ikinci el kiralama için. Şirketler veya bireyler asla sürpriz maliyetlerle karşılaşmazken, teslimata hazır araçlarımız yalnızca bu işle ilgilenen bir ekip tarafından tekrar son kontrolden geçiriliyor” diye konuştu.