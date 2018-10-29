Tofaş, 50.yılında, 3 milyonuncu aracını ihraç etti!

Anasayfa » Hafif Ticari

29 Ekim 2018, 16:39

Tofaş’ın 3 milyon adetlik ihracatının yaklaşık yarısını, 1 milyon 475 binadetle Fiat Doblo modeli oluşturdu. Tofaş ihracatının lideri Fiat Doblo’yu 830 bin adetlik ihracatla takip eden model ise Fiat Fiorino oldu.

Bu sene 50’nci yılını kutlayan Tofaş, Ekim ayında 3 milyonuncu aracını ihraç etti. İlk kez 2015 yılı sonunda satışa sunulan Fiat Egea’nın ihracat adedi deEkim ayı itibariyle 334 bine erişti. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “1974 yılında Mısır’a gönderilen 75 adet Murat 124, Tofaş’ın yaptığı ilk ihracat olarak tarihimize geçiyor. Daha sonra,Tempra ile 1996 yılında, Türk otomotiv sanayisinin ilk büyük ölçekli otomobil ihracatını gerçekleştirdik. Tofaş olarak 1994 yılından bu yana Ar-Ge’ye yatırım yapıyoruz. Son 10 yıldır ciromuzun yüzde 3’ünü, düzenli olarak Ar-Ge’ye aktarıyoruz. Yaptığımız bu yatırımlar sayesinde küresel ürünler geliştirip bunları dünyanın farklı bölgelerine ihraç edebilir hale geldik.50’nci yılımızıkutladığımızbu yıl, ihraç ettiğimiz pek çok farklı modellebirlikte toplamda3 milyon adetlik ihracat rakamına ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız” dedi.





Kurulduğu 1968 yılından bu yana ülkemiz otomotiv sanayisine yön veren, Türkiye otomotiv sanayisinin 4’üncü büyük kuruluşu Tofaş, yarım asırlık süreçte dünyanın birçok farklı ülkesine ihracat yaparak önemli başarıların altına imzasını attı. Tofaş, 50 yılık süreçte toplam 1 milyon 475 bin Fiat Dobloile 830 bin adet Fiat Fiorino modeli ve versiyonlarını ihraç etti. İlk kez 2015 yılı sonunda satışa sunulan, akabinde Fiat Tipo adıyla Avrupa pazarlarında, Dodge Neon ismiyle Meksika pazarlarında yer bulanFiat Egea model ailesininEkim ayı itibariyle toplam ihracat adedi 334 bine erişti. Bu modellere ilave pek çok farklı model aracın da ihracatı ile Tofaş’ın toplam ihracat adedi, 50’inci yılında, 3 milyona ulaştı.Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemiz otomotiv sanayisinde ilkleri gerçekleştiren Tofaş’ın ihracat serüveni 1970’li yıllara kadar dayanıyor. 1975 yılında Mısır’a gönderilen 75 adet Murat 124 model otomobil, Tofaş’ın yaptığı ilk ihracat olarak tarihimize geçiyor. Tofaş daha sonra,1996 yılında, üretildiği yıllarda döneme damgasını vuran Tempra ile Türk otomotiv sanayisinin ilk büyük ölçekli otomobil ihracatını gerçekleştirerek önemli bir başarıya daha imzamızı attık. Bugün geldiğimiz noktada ise, yarım asrı geride bıraktığımız 2018 yılında, 3 milyon adetlik ihracat rakamına ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.Tofaş’ın Ar-Ge’ye Yatırımları İhracatına İvme Kazandırdı.Tofaş’ın ihracat ve Ar-Ge yatırımları arasındaki ilişkiye de değinen Cengiz Eroldu, “Tofaş’ın ihracatına baktığımızda Ar-Ge yatırımları ile paralel bir büyümeyi görebiliyoruz. Son 10 yılda ciromuzun yüzde 3’ünden daha fazlasını Ar-Ge harcamalarına ayırdık; bu oran ülke ortalamasının oldukça üzerinde. Ar-Ge yatırımlarımız, küresel pazarlarda rekabet edebilecek ürün projelerinin ülkemize çekilmesine, bu ürünlerin Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesine, dolayısıyla ihracat hacmimizi artırarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamamıza olanak sağladı. Bugün, bu sayede küresel ürünler geliştirip bunları dünyanın farklı bölgelerine ihraç edebiliyoruz” açıklamasında bulundu.