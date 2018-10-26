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Binek ve SUV araçlar için EUROALL SEASON AS210
26 Ekim 2018, 12:41
FALKEN, binek ve SUV araçlar için geliştirilen yeni 4 mevsim lastiği EUROALL SEASON AS210’u tüketicilerin kullanımına sundu.
.EUROALL SEASON AS210, bir önceki model EUROALL SEASON AS200 desenini, daha da geliştiriyor.
Daha yüksek performans sunan yeni desen
Yeni desen tasarımında, V şeklindeki sırt deseni, su tahliyesi için geliştirilmiş daha derin oluk yapısı ile ıslak ve kuru şartlarda performansı optimize edilerek suda kızaklama direnci maksimize edildi. Yeni desen, bir öncekine oranla, suda kızaklama direncinde yüzde 8 ve ıslak zemin frenleme mesafesinde yüzde 6 gelişme sağlıyor. Hizalanmış yanal kanallar, sürüş sırasında çekiş kuvvet iletimini artırıyor, kar dahil tüm hava şartlarındaolağanüstü tutuş sağlıyor. Çok yönlü yanal kanallar, fren performansını da geliştiriyor.
Falken’ın yeni ürünü EUROALL SEASON AS210,başlangıç ebatları ile Falken Bayilerinden temin edilebiliyor.
Yeni bileşen yapısıyla artan kilometre ömrü ve yol tutuşu
FalkenEUROALL SEASON AS210’un geliştirilmiş 4D-Nano Dizayn teknolojisi kullanılarak geliştirilen bileşen yapısı, kilometre ömrünün yüzde 10 arttırılmasını sağlıyor. Yeni bileşen teknolojisi,elementlerin nano seviyede bileşen etkileşimini optimize edereküstün yol tutuşu sağlıyor.
EUROALL SEASON AS210’un EUROALL SEASON serisinin başarısını devam ettireceğine olan güvenini dile getiren Falken Tyre Europe Genel Müdür ve COO’su Markus Bögner, “Bir önceki versiyon AS200’nun 2013 yılında popüler Alman motor dergisi AUTO BILD tarafından yapılan testlerde zirveye ulaştığını ve AUTOBILD ALLRAD ve GuteFahrtgibi dergilerden iltifat aldığını anımsattı.
Türkiye’de üretildi, Köln’de tanıtıldı
Türkiye fabrikasında üretilmekte olan EUROALL SEASON AS210’un ilk lansmanı, Mayıs ayında Köln’de düzenlenen Köln 2018 fuarında gerçekleşti. 13inç’denden 19 inçe kadar olan ebatlarda 70-40 serisinde T,H ve V hız indekslerinde var olan 48 ebata, Ağustos itibarıyla 20 yeni ebat daha eklendi.
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