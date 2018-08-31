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OKT Trailer’dan çoklu ihtiyaca bütünsel çözüm; “TanıTIR”

OKT Trailer’dan çoklu ihtiyaca bütünsel çözüm; “TanıTIR”

Tarih 31 Ağustos 2018, 17:37

OKT Trailer Aydın üyükşehir Belediyesi'nin halka hizmet götürme ihtiyacını iyi anladı!

Üst yapı ve treyler sektörünün öncü firmalarından OKT Trailer; Aydın Büyükşehir Belediyesi’ nin kültürel etkinliklerini tüm halka ulaştırmak ve yerinde hizmet sunmak üzere geliştirilmesini istediği tanıtım tırı talebini iyi anladı ve projeye özel çözüm üretti.

Sosyal ve kültürel etkinlikleri halkın ayağına götürmek için özel istek üzerine OKT Trailer tarafından yapımı tamamlanan TanıTIR, Aydın Büyükşehir Belediyesi adına Belediye Başkanı Sayın Özlem ÇERÇİOĞLU’na şirket yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları tarafından düzenlenen törenle teslim edildi.

Büyük beğeni toplayan özel proje TanıTIR, özellikleri ve donanımları ile Başkan ÇERÇİOĞLU’dan tam not aldı. TanıTIR’ a özel geliştirilen mühendislik çözümleri ile iniş - biniş ve iç hareket alanında ergonomi artırılarak, uzaktan kumanda edilebilen hidrolik mekanizması sayesinde duvar ve tabanı tek yöne açılarak alan genişliği sağlandı. 10 metrekare alanın tek kapak ile açılarak kolonsuz halde kullanımı olması ile birlikte hava muhalefetine karşı hızlı ve pratik kullanımı ile kapağının kapatılması, kapaklar kapalıyken de içinde etkinlik yapılabilmesi, klimalı süit odasının bulunması, tırın her koşulda kullanımına imkân sağlıyor. Bunların yanı sıra teknolojik donanımına ve teçhizatına uygun alt yapı oluşturulurken izole edilmiş dış cephesi ile konforu sağlanan TanıTIR emniyet tedbirleri ile donatıldı ve çok fonksiyonlu hale getirilerek etkinlik tanıtım tırı amacına ve ihtiyaçlara uygun olarak eksiksiz tasarlandı.
OKT Trailer tarafından hizmete özel ele alınan bu projede; Aydın halkına hizmet hassasiyeti ile gerek kullanıcıları gerekse hizmet sunacağı tüm halk düşünülerek etkinliklerin güvenli, ergonomik ve konforlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

 

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