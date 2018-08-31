TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

70’inci Mobil 1 Center Bursa’da açıldı

70’inci Mobil 1 Center Bursa’da açıldı

Tarih 31 Ağustos 2018, 16:56

Mobil Oil Türk A.Ş., Türkiye’de 37 ilde faaliyet gösteren Mobil 1 Center yağlama merkezlerinin 70’incisini Bursa İnegöl’de hizmete açtı.

ExxonMobil, kaliteli hizmeti avantajlı fiyatlarla sunan Mobil 1 Center yağlama merkezlerinin sayısını 2018 yılı sonuna kadar 85’e çıkarmayı planlıyor.

Dünyanın ileri gelen enerji şirketi  ExxonMobil çatısı altında yer alan ve ülkemizde 113 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., kullanıcılara hızlı ve modern bir şekilde yağ değişimi ve bakım hizmetleri verdiği Mobil 1 Center’ları Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. ExxonMobil, son olarak Türkiye’de 37 ilde faaliyet gösteren Mobil 1 Center yağlama merkezlerinin 70’incisi olan Dizel Ticaret’i İnegöl’de hizmete açtı.ExxonMobil performans, inovasyon ve uzmanlığı bir araya getiren Mobil 1 Center yağlama merkezlerinin sayısını 2018 yılı sonuna kadar 85’e çıkarmayı planlıyor.

15 dakikada ücretsiz servis hizmeti
Dünyanın önde gelen sentetik motor yağı Mobil 1 ile kaliteli hizmetin avantajlı fiyatlarla sunulduğu Mobil 1 Center yağlama merkezlerinde, uzman ekip kontrolünde yapılan yağ değişiminin yanı sıra 10 kritik nokta kontrolü ücretsiz olarak sunuluyor. Mobil 1 Center yağlama merkezlerinde, lastiklerden frenlere, yağ seviyesinden süspansiyon sistemine kadar toplamda 10 kritik nokta kontrolü sadece 15 dakikada sağlanıyor.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Endüstri Yan Sanayi

Bridgestone, gürültüsüz lastikler için sürücüsüz otomobilleri kullanacak

 Bridgestone, gürültüsüz lastikler için sürücüsüz otomobilleri kullanacak Global lastik endüstrisinin lideri Bridgestone, lastik gürültü testlerinde otomatik sürüş teknolojisinden yararlana...

Prometeon Türkiye Tır'ı 9 bin km yol kat etti.

 Prometeon Türkiye Tır'ı 9 bin km yol kat etti. Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye’nin roadshow etkinliğ...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Doğal gaz

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı