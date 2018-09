Renault Arkana Dünya Prömiyerini gerçekleştirdi

Anasayfa » Otomobil

30 Ağustos 2018, 15:15

Coupe Crossover olan Renault Arkana’nın, Moskova Uluslararası Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi yapıldı.

Özellikle SUV modelleri için en dinamik ve yoğun rekabet yaşanan C segmentinde müşteri ihtiyaçları giderek daha çeşitli hale geliyor. Arkana, Sedan zerafeti ve SUV sağlamlığının bileşimi ile müşterilerin yeni beklentilerini karşılamak için tasarlandı.Güçlü ve çekici tasarımı ile Arkana, yerden yüksekliği, geniş çamurlukları ve 19 inç lastikleri sayesinde her türlü arazide sürüş imkanı sunarken, araca sağlam bir görünüm kazandırıyor. Yan krom detaylar ve panaromik cam tavan, bu yeni modelin şık ve yüksek orta hattını ve eğimli coupe tavan siluetini öne çıkarıyor.Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens Van den Acker, ‘’Kendine özgü bir Coupe Crossover olan Arkana, Sedan zerafeti ile SUV’un güçlü duruşunun etkileyici bir bileşimi. Güçlü tasarım ve zerafeti ile Fransız dokunuşuna sahip bu modelde Renault’nun kendine özgü çizgilerini ortaya koyduk.’’ dedi.Arkana, 2019 yılında Rusya'dan başlamak üzere, Asya ve dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı ülkelerde üretilecek ve pazara sunulacak.Renault Grubu, Drive the Future stratejik planı kapsamında ürün gamını genişleterek 2022 yılında satış adedini 5 milyona çıkarmayı ve uluslararası büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. Arkana, bu hedefe giden yolda kilit bir rol oynayacak.Renault Grubu, 2017 yılında Rusya’da gerçekleştirdiği 448 bin 270 satış adedi ile yüzde 28 pazar payına ulaştı ve Rusya pazarında yaklaşık 1/3 paya sahip oldu. Renault Grubu’nun iki numaralı pazarı olan Rusya'nın, planın sonunda grubun lider pazarı haline gelmesi öngörülüyor.Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure, ‘’Bu inovatif konsept, fikir olarak Rusya’da ortaya çıktı ve proje Renault Rusya yetkililerinin güçlü katkıları ile yürütüldü. Renault Grubu, Arkana ile Drive the Future stratejik planının bir parçası olarak global büyüme hedefine daha da yaklaşarak Rusya’daki müşterilerin yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki birçok müşterilerin de taleplerini karşılayacak.’’ dedi.