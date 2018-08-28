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Senegal hızlı tren projesinde Volvo ve YAPIRAY imzası

Senegal hızlı tren projesinde Volvo ve YAPIRAY imzası

Tarih 28 Ağustos 2018, 16:20

Senegal’in başkenti Dakar’da, Blaise – Diagne bölgelerini birbirine bağlayacak olan hızlı tren hattının inşa süreci ise tüm hızıyla sürüyor.

Raylı sistemler konusunda uzmanlaşan YAPIRAY, Senegal’in başkenti Dakar’da Blaise-Diagne bölgelerini birbirine bağlayacak bir hızlı tren projesinin yükleniciliğini üstlendi. Yapı Merkezi bünyesinde 1998 yılından beri raylı sistemlerden alanına yönelik çalışmalar gerçekleştiren firma, 14 Aralık’ta temelleri atılan proje için Fransız Eiffage firması ile birlikte hareket ediyor. 55 kilometre uzunluğa sahip olan projenin 41 ayda tamamlanması hedefleniyor. Proje için, özellikle asfalt grubu ekipmanlarında, Volvo iş makinalarından ABGP7820C asfalt finişerini tercih eden YAPIRAY, 9 metre maksimum serim genişliği ve 20 m/dk serim hızı ile kısa sayılabilecek taahhüt süresini verimli kullanmayı planlıyor.

Düşük işletme maliyetli asfalt üretimi
Volvo ABGP7820C,  saatte 900 tona yakın malzeme serebilme gücünü, kaliteli, çevreye duyarlı, verimli, üstün teknolojili ve 1800 d/dk’da 170 kW güç üreten Volvo D7E COM 3A / EPA Tier 3 motordan alıyor. Volvo’nun asfalt serme makinaları için geliştirdiği SMART POWER özelliği ile optimum asfalt serimini minimum yakıt tüketimi ile yapabilen makina, düşük işletme maliyeti ile fark yaratıyor. ABGP7820C’nin bir diğer önemli özelliği ise, “EPM II – The Electronic Paver Management System” adı verilen, tam otomatik serim kontrol sistemidir. Bu sistem sayesinde hızlı ve hassas asfalt serimi yapabilen makinanın üzerindeki tüm bileşenler operatör tarafından rahatlıkla kontrol edilip, ayarlanabiliyor. Sisteme ek olarak, makinanın tablasının üzerinde yer alan yardımcı kumanda panelleri ve MOBA kontrol üniteleri de kusursuz bir asfalt serimi yapılmasına yardımcı oluyor.  

Benzersiz özellikleri ile mükemmel üretim
ABGP7820C asfalt finişeri, ABG 3-6 metre, ABG 3-7.5 metre, ABG 3-9 metre tabla opsiyonları ile ihtiyaç duyulan tüm serim genişliklerine yönelik model seçeneği sunuyor. 13.5 tonluk geniş malzeme bunkeri, bağımsız çalıştırılabilen, hızları ayarlanabilen malzeme sevk konveyörleri ile tabla tarafına doğru kesintisiz malzeme akışı sağlıyor. Bu özellik üretimde de sürekliliğe imkân tanıyor. Volvo ABGP7820C, 300 mm maksimum serim kalınlığı, 2925 mm’lik uzunluğu ile gerginliği kendiliğinden ayarlanabilen, elektronik kontrollü, hassas sürüş özellikli birbirinden bağımsız palet sistemi ve 325 mm’lik palet genişliği ile mükemmel üretim sağlıyor. Vibrasyonlu bıçak, elektrikli bıçak ısıtma, yüksekliği hidrolik ayarlanabilen helezonlar ve daha birçok benzersiz özelliği ile yeni Volvo ABGP7820C tüm asfalt serim işlemlerinde yüksek ve mükemmel üretim olanağı sunuyor.


 

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