Tırsan'ın son yenilikleri 67. IAA fuarı'nda

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28 Ağustos 2018, 13:06

Tırsan, 67. IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda ulaşım ve lojistik dünyasına tanıtacak.

Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip Tırsan, Almanya'nın Hannover kentinde 20 - 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 67. IAA fuarı süresince üç farklı fuar alanında geniş ürün yelpazesi ve yeni özelliklere sahip dijital çözüm seçeneklerinin örneklerini ziyaretçiler ile buluşturacak.Tırsan, müşterilerinin ihtiyacına göre her daim genişlettiği ürün gamını IAA fuarında sergileyecek. Bünyesindeki Kässbohrer ve Talson marka standlarında, Tenteli Perdeli Maxima K.SCX, 500 kilo hafifletilmiş Kimyasal Madde Taşıyıcı Tanker K.STC 30, Damperli Silo K.SSK 90, çevre dostu intermodal taşımacılığa uygun Code XL sertifikalı Kässbohrer Tenteli Perdeli K. SCS M, 2 ve 3 dingil opsiyonlu K.SLL Low-Bed serisinden K.SLL 2 ile Talson hava kargo aracı TAG TAL’ı sergileyecek. IAA fuarı esnasında Tırsan, ürün geliştirme ve iyileştirmesinde bulunduğu iki ürünün de lansmanını yapacak.Tırsan, Tenteli Perdeli treylerden Tanker ve Siloya, ağır yük taşımacılığıiçin özel geliştirilmiş Low-Bed ve Platform araçlarına kadar uzanan Avrupa'nın en geniş ürün yelpazesini genişletmeye ve satış sonrası hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor.Tırsan, müşterilerine maksimum operasyonel verimlilik sunmak için son teknolojiyi ürün ve hizmetlerine uyarlıyor. Tırsan, geliştirdiği Dijital Treyler Kontrolünü (DTC) ilk olarak 2014 yılında 65. IAA Fuarı’nda sergiledi. 2016 yılında "Dijital Treyler Kontrolü" (DTC) ile uzaktan kumanda edilebilen ve Almanya’nın bitüm taşımacılığında uzmanlaşmış firması HoyerBitumen-LogistikGmbH ile birlikte geliştirilen Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri ile IAA Fuarı kapsamında verilen, dünyanın en prestijli inovasyon ödülü olan Trailer Innovation 2017 ödülünün sahibi oldu.Tırsan bu seneki fuarda Dijital Treyler Kontrolü (DTC)’nün damperli ve dampersiz silolarındaki güncellenmiş yeni seçenekleri IAA inovasyon ödüllerine de aday seçildi.Tırsan, ödüllü Ar-Ge Merkezinde son trendler, gelişen teknolojiler ile 55 ülkede iş yapmanın bilgi birikimini harmanlayarak geliştirdiği 3 ürünüyle Trailer Innovation 2019’a aday gösterildi.“Konsept” kategorisinde yarışan akıllı Yatay Silobas K.SSL aracı, DTC’nin geliştirilmiş versiyonu ile dijitalleşmenin treyler dönüşümüne en iyi adaptasyonun örneğidir ve tam otomatik boşaltım sistemiyle daha verimli ve güvenli boşaltım işlemine imkan sağlar. Treyler, yazılım ve donanım dahil olmak üzere ISO 26262 fonksiyonel güvenlik standartlaştırması ile uyumlu patentli dijital kontrol sistemi sayesinde eski teknikleri ortadan kaldırmaktadır. Bu sistem, akıllı cihazlar tarafından kontrol edilmektedir. Dijitalleşmenin getirdiği, önleyici bakım olanaklarının ilk örneklerinden olan Akıllı Yatay Silobas’ın entegre teşhis sistemleri, tank gövdesinde veya aracın herhangi bir yerinde meydana gelebilecek arızaları önceden tespit eder ve bu arızalara erken müdahale edilmesini sağlar. Bu süreç sayesinde daha güvenli sürüş deneyimleri, daha kısa müdahale süreleri ve daha uzun treyler ömrü mümkün hale getirilmiştir.2017‘de aynı kategoride Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri ile ödülü kazanan Tırsan’ın 2019 yılı “Güvenlik” kategorisinde yarışan DTC’nin geliştirilmiş versiyonu akıllı kontrol sistemli ve güvenlikli damperli Silobas K.SSK aracı boşaltım sahasındaki çevre faktörlerini analiz ederek, silo tahliye işleminin tam güvenliğini sağlar. Çevre faktörleri emniyet parametresi kontrollerini otomatik kontrol eden sistem, boşaltma işlemini en güvenlikli olacak şekilde yönlendirir. Güvenlikli Damperli Silobas, başta sürücü ve saha personelinin güvenliğini gözeterek, işletmenin risklerini minimuma indirirken ekipmanın güvenliğini de sağlar. Akıllı kontrol sistemi, ölümcül kazalara yol açabilecek tüm koşulları kontrol eder ve en güvenli boşaltım operasyonlarının yapılmasını için operatörleri yönlendirir.Tırsan, şasi dizaynında 30 yıldır çözülemeyen problemlere çözüm bulduğu Kässbohrer K.SHG AVMH Ön, Orta ve Arka uzar Multifonksiyonel Konteyner ile, mega-trend dijitalizasyonun başarılı adaptasyonu akıllı cihazlar ile boşaltım sağlayan K.SSL Otonom boşaltım sistemli akıllı yatay Silobas aracı ileve Trailer İnnovation 2017 Emniyet kategorisinde kazandığı ödülün devamı olarak K.SSK Akıllı kontrol sistemli ve güvenlikli damperli Silobas aracı ilekategorisinde aday gösterildi.“Şasi” kategorisinde yarışan K.SHG AVMH Ön, Orta, Arka uzar Multi fonksiyonel Konteyner, tüm konteyner tiplerine bağlı olarak en iyi yük dağılımını sağlamak amacıyla geliştirildi. Araç, sekizgen orta şasi tasarımının ilk örneğidir. Teleskopik fonksiyonlara sahip sekizgen orta şasi tasarımı, 30 senedir çözülemeyen, sektörde yaygın olarak görülen, aracın kalıcı hasar görmesine sebep olan tüm burulma sorunlarının önüne geçer. Bu sistem, gerilim sorunlarının azalmasına ve sürekli çalışmadan kaynaklanan kalıcı hasarı önlemesini sağlar. Ön, orta ve arka uzantılar ve dikkatle tasarlanmış kilit mekanizmaları, sürücüler için en kullanıcı dostu operasyon kolaylığını sağlar. Yenilikçi sekizgen merkezi çerçeve tasarımına sahip K.SHG AVMH, 30 yıldan fazla bir süredir aşılmayan sorunlara çözüm bulmaktadır.