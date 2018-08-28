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Suudi Arabistan Kralının damadına 14 adet VIP limuzin Türkiye’den
28 Ağustos 2018, 11:58
Yaptığı VIP otomotiv tasarımlarıyla dünyaya yeni bir sektör kazandıran Ertex Otomotiv, Suudi Arabistan Kralı'nın damadına 14 adet süper lüks VIP limuzin minibüs tasarladı.
30 yıl önce dünyanın ilk VIP minibüsünü tasarlayarak bu alanda bir akım başlatan Türk firması Ertex Otomotiv, tasarımları ile tüm dünyada ilgi görmeye devam ediyor. Avrupa'da başta Fransa, Almanya, Hollanda olmak üzere tüm AB ülkelerinden; Asya ve Orta Doğu'da ise ağırlıklı olarak Dubai, Katar ve Suudi Arabistan’a hizmet veren Ertex, son olarak Suudi Arabistan Kralı’nın damadına 14 adetsüper lüks ve altın işlemeli VIP araç tasarladı.
Özel İstek Üzerine Altın işlemeli VIP Limuzin
Dünyada başka bir eşi ve benzeri olmayan süper lüks VIP el yapımı minibüslerin tasarımı hakkında bilgi veren Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, “Öncülük ettiğimiz bu sektörde yüzde 100 yerli, el yapımı tasarımlarımızla kısa sürede ‘dünya markası’ haline geldik. Son olarak Suudi Arabistan Kralı’nın damadına 14 adet altın işlemeli süper lüks VIP araç tasarladık. 180 bin Euro değerindeki araçlarımızın her birinin yapımı 2 ay sürdü. Tasarımda kullanılacak işlemeler için altın iplikler Suudi Arabistan’dan özel olarak getirilerek koltuk başlıklarına işlendi.” diye ifade ediyor.
Ev Konforunda VIP Limuzin Minibüs
14 adet süper lüks ve altın işlemeli VIP Limuzin Minibüs özellikleri hakkında bilgi veren Salih Malkoç, “Aracın içerisine mini mutfak, tuvalet ve lavabo, masaj yapan ve özel iklimlendirme seçeneği ile ayak dinlendirme özelliklerine sahip koltuklar, yüksek kaliteli ses sistemi, çay-kahve makineleri, buzdolabı, mücevherlik, çelik kasa, tablet bilgisayar, televizyon bulunuyor. Ev konforunda tüm ihtiyaçları karşılayabilecek ultra lüks bir araç tasarımı gerçekleştirdik.” diyor.
Ortadoğu Bizim Tasarım Limuzinlerimize Biniyor
Halihazırda Orta Doğu ülkelerinin daha çok limuzin modellerine talip olduğunu kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç şöyle devam etti: “Limuzin modeli, Ertex Otomotiv’in dünyada ilk defa minibüsleri uzatıp, VIP limuzin haline getirdiği halidir. Limuzin modelinde araç uzatılarak daha geniş ve konforlu kullanım alanı sağlıyoruz. Avrupa ülkelerindeki müşterilerimizise daha çok Business Edition modelimize ilgi gösteriyor. Bu modelde keskin hatlar bulunmuyor.Tamamen Ertex Otomotiv’in tasarladığı, sade görünümlü ve fonksiyonel özelliklere sahip bir araç sınıfı. Ertex olarak biz, tasarımı, 'Geleneğin ve teknolojinin birlikteliği, ultra-lüks ambiyans ve ideal ofis ortamının kaynaşması' olarak tanımlıyoruz.”
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