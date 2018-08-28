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HİDROMEK’ten mesleki eğitime bir destek daha

HİDROMEK’ten mesleki eğitime bir destek daha

Tarih 28 Ağustos 2018, 11:41

HİDROMEK, Trabzon’da meslek lisesine atölye kuracak

Bu yıl kuruluşunun 40’ıncı yıldönümünü kutlayan Ankara merkezli iş makinesi üreticisi HİDROMEK, eğitime destek vermeye devam ediyor. Bu alanda pek çok işbirliğine imza atan HİDROMEK, son olarak Trabzon-Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için inşa edilecek olan Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölye Binasının yapımını üstlendi.



Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve genç mühendislerin yetişmesini sağlamak için çalışan HİDROMEK, aynı zamanda mesleki lise öğrencilerine teorik ve pratik eğitim olanağı sunuyor. Mesleki eğitime verdiği desteği yeni bir projeyle sürdüren HİDROMEK, 14 Ağustos 2018 tarihinde Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölye Binasının yapımı konusunda imzalanan sözleşme ile Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yaklaşık 300 metre karelik Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölye Binasını kazandıracak.

HİDROMEK EĞİTİM VE AR-GE ÇALIŞMALARIYLA ÖNE ÇIKIYOR
Dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisinden biri olan HİDROMEK, kendi elemanını yetiştiriyor. Mesleki liseler ile yaptığı işbirliklerinin yanı sıra üniversitelerle de yürüttüğü projeler kapsamında öğrencilere staj imkânı sunan HİDROMEK, bitirme projeleri ve özel eğitim programlarıyla mekatronik ve makine mühendisliği öğrencilerinin iş makineleri alanında uzmanlaşmasını sağlıyor ve program mezunlarına istihdam önceliği tanıyor.

 

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