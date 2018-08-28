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Mutlu Akü Rusya’da teknolojilerini tanıttı

Mutlu Akü Rusya’da teknolojilerini tanıttı

Tarih 28 Ağustos 2018, 10:49

Mutlu Akü, Rusya’da düzenlenen MIMS Automechanika Moskova fuarında birçok özel ürününü katılımcılarla buluşturdu.

Türkiye akümülatör sektörünün lideri Mutlu Akü, 27-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen MIMS Automechanikafuarında yeni ürünlerini ve teknolojilerini sektör profesyonelleri ve katılımcılarla buluşturdu. Mutlu Akü, standından SFB teknolojisinden, Lityum-İyon Akülerine, Start-Stop AGM ve EFB teknolojisinden, ağır hizmet akülerine kadar geniş ürün gamını da katılımcılarla paylaştı.

2 kata kadar daha uzun ömürlü aküler

AGM teknoloji aküleri ise, ileri düzeyde Start&Stop özellikli araçlarda kullanım için özel olarak tasarlandı. Kurşun asit akü teknolojisinin ulaştığı son nokta olan VRLA (valf regüleli kurşun asit) AGM (absorbedglass mat – emdirilmiş cam elyaf)  tipte. Sahip olduğu bu yeni teknoloji sayesinde içerisinde serbest halde elektrolit bulunmuyor. VRLA özelliği sayesinde gaz rekombinasyon sistemine sahiptir. Standart sulu akülerdeki  bakım gerektirmeme özelliği ile geliştirilmiştir. Döküm yapıda pozitif plaklar ve Con-Cast yapıda negatif plakları ile sağlam bir iç yapıya sahip olup, standart sulu akülere oranla daha yüksek marş gücü ve ömür dayanımına sahip. Geliştirilmiş S&S sistemlerinde kullanımına en uygun aküdür. Taxi akülerin özellikleri ise,strandart aküye göre çok daha sağlam, 2 kat daha uzun ömürlü ve sarsıntıya dayanıklı aküler olmalarıyla öne çıkıyor.

 

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