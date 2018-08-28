Continental Lastik Grubu Üst Yönetimde 3 yeni atama

Anasayfa » Yönetici Haberleri

28 Ağustos 2018, 10:44

Continental, Lastik Grubu üst yönetimini yeniden yapılandırdı.

ChristianKoetz’den boşalan EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Yenileme Pazarlarından sorumlu Binek ve Hafif Kamyon Lastikleri Başkanlığın görevini ise PhilippvonHirschheydt devraldı.PhilippvonHirschheydt'den boşalan koltuğa ise Ferdinand Hoyos getirildi.Hirschheydt ve Hoyos da doğrudan Nikolai Setzer'e bağlı olacak.bu değişikliklerin nedenini şöyle açıkladı: “Atamalarını yaptığımız yeni başkanlarımızın uzun kariyerleri boyunca kazandıkları kapsamlı, uluslararası ve fonksiyonel uzmanlıklarından faydalanarak, global ekibimizi güçlendirmek ve mükemmellik ve hız anlamında müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek adına bazı görev değişiklikleri yaptık. Bu, ‘Vizyon 2025’ olarak adlandırdığımız uzun vadeli büyüme stratejimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adımdır.”2011 Haziran ayından bu yana ContinentalEMEA bölgesi Binek ve Hafif Kamyon Yenileme Lastikleri Departmanı’nın başında bulunuyordu. 2015-2017 yılları arasında Avrupa Lastik ve Kauçuk Üreticileri Derneği Başkanlığı’nı yürüten Koetz, 2006 - 2011 yılları arasında ise Almanya Hanover’de bulunan ContinentalMerkezi Araştırma ve Geliştirme Departmanı Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev almıştı.Asya Pasifik (APAC) Yenileme Pazarı Binek ve Hafif Kamyon Lastiklerinden sorumlu Başkanlık görevini 2015 yılından bu yana yürüten, 2012- 2015 yılları arasında ise Continental Lastik GrubuAndina bölgesi (Venezuela, Kolombiya, Peru, Bolivya, Şili ve Ekvator) CEO’su olarak görev yapıyordu.2015-2018 yılları arasında Andina bölgesi (Venezuela, Kolombiya, Peru, Bolivya, Şili ve Ekvator) Continental Lastik Grubu CEO’su olarak görevini sürdürenise bu görevi öncesinde Hanover Almanya’da Continental Birleşme, Satın alma ve Emlak Yönetimi Başkanlığını yürütüyordu.