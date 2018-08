KRONE “Clever Connections”

Anasayfa » IAA 2018'DEN HABERLER

27 Ağustos 2018, 13:50

Krone IAA fuarı öncesinde Werlte’de bulunan tesisinde yurt içi ve yurt dışından gelen basın mensuplarına yeni araçlarını ve yaptıkları son gelişmeleri anlatan sunumlar gerçekleştirdi. Yapılan sunumlar IAA fuarı için bir ön toplantı olarak gerçekleştirildi.

Krone’nin bu yılki IAA 2018 Ticari Araçlar Fuar'ının sloganı "Clever Connections“ yani "Akıllı Bağlantılar“. Bu slogan çerçevesinde nakliye dünyası akıllı bir şekilde tüm yönleriyle bir araya getiriliyor ve birinci sınıf bir katma değer yaratılıyor.



Krone Grubu Genel Müdürü Bernard Krone yaptığı konuşmada;

Römorku sanal zeka ile geleceğe hazırladıklarını ve ürünlerini onlara uygun olan servisler ile daha fazla mobiliteye, daha etkin bir lojistiğe uygun hale getirdiklerini belirtti.



Bu sayede daha güvenli bir ürün nakliyesi ve tüm nakliye data’larının zamanında hazır hale getirildiğini ifade etti. Şirket olarak ürün gamlarına yönelik olarak çok titiz ve çalışmalar sonucu gereken kaliteyi ve müşterilerin isteklerini yerine getirdiklerini belirtti.



Bu sayede müşteriler daha ekonomik bir şekilde yükleri taşıyabilme imkanına kavuşmuş oluyor. Inovatif aile şirketi Almanya’nın Emsland bölgesinden. Krone yaptığı etkinlikte bir çok araç yeniliğinin yanı sıra aynı zamanda römorklar için 360 derecelik servislerini de anlattı.













Kullanılan kaynaklar ve teknolojiler sürekli olarak kontrol altında tutuluyor ve DIN ISO 50001 sertifikası ile çevre yönetim sistemine aktarılıyor. Bu sayede maksimum kalite için en iyi şartlar sağlanmış oluyor. Krone Werlte merkezinde yeni yüzey işleme bölümünü ise 22 Ağustos tarihinde 40 milyon Euro’luk bir yatırım ile açtı.















Düzenlenen etkinlik kapsamında resmi basın açıklamasında aşağıdaki bilgiler yer aldı.





Krone, IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı Öncesi, 15 Farklı Ülkeden 70’in Üzerinde Basın Mensubunu Ağırladı



Almanya/Werlte’deki genel merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında 15 farklı ülkeden 70’in üzerinde basın mensubunu ağırlayan Avrupa’nın dev treyler üreticisi Krone, 20-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan ve Ağır Ticari Araç sektörünün nabzını tutacak IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı öncesinde sektöre yön verecek yeniliklerini tanıttı. Krone Grubu Genel Müdürü Bernard Krone’nin ev sahipliği yaptığı bu etkinlikte aynı zamanda Werlte’deki ana fabrikada devreye alınan ve 40 Milyon Avro yatırım bedeli bulunan yeni Krone Kataforez Kaplama Merkezi resmi olarak ilk kez tanıtıldı. Bu tesis aynı zamanda 112 yıllık Krone tarihinde yapılan en yüksek yatırım olma özelliğini taşıyor.



Etkinlik kapsamında basın mensuplarına gezdirilen 16 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu ve 20 metre yüksekliğe sahip yeni Krone Kataforez Kaplama Merkezi’nde şasilere, çevresel etkilere ve paslanmaya karşı en üst düzeyde koruma sağlayan kataforez (KTL) kaplama uygulanıyor. Kumlama ve katodik dip boyaya da maruz bırakılan şasiler bu tesiste en modern şekilde hazırlanıp son kullancılara sunuluyor. Bir şasinin bu tesisteki yüzey kaplama sürecini bitirmesi ise 7 dakikadan daha kısa sürüyor.



Yeni Krone Kataforez Kaplama Merkeziyle ilgili açıklamalar yapan Krone Grubu Genel Müdürü Bernard Krone, “Dünya üzerinde bu tesisimizde kullandığımızdan daha modern bir teknoloji bulunmamaktadır. Tarihimizdeki en yüksek yatırımı yaptığımız bu merkezle Werlte bölgesine olan bağlılığımızı da gösterdiğimizi düşünüyorum. Şasi başına karbon dioksit emisyonunu yüzde 30’dan daha fazla düşüren bu merkez, aynı zamanda yılda 12,6 milyon kilowatt elektrik tasarrufu sağlıyor. Olabilecek en iyi standartlarda, üretim kalitemizi arttırmayı sürdüreceğiz.” dedi.



Aynı zamanda Hannover’de 20-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan IAA Ticari Araçlar fuarına dair açıklamalar yapan Krone, “Taşımacılık dünyasını zekice bir araya getir ve birinci sınıf katma değerler oluştur; bu yılki IAA Ticari Araçlar Fuarı sloganımız ‘Clever Connections’ bunu temsil ediyor. Yapay zekâ ile treylerimizi geleceğe hazırlarken, ürünlerimizi daha hareketli ve verimli bir lojistik operasyonu için akıllı hizmetler ile bütünleştiriyoruz. Böylece nakliyenin güvenli bir şekilde yapılmasını garanti altına alırken tüm önemli nakliye verilerinin de hızlı bir şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz. Kullanıcılarımız için en yüksek standartları belirliyor ve yolculuğun daha da kârlı geçmesi için kaliteye olan bağlılığımızı yineliyoruz. Herkesi IAA Ticari Araçlar fuarındaki standımıza çağırıyorum. Akıllı taşımacılık sistemleri, geleceğin hizmetleri ve yenilik yelpazesinin tamamı ile 27. Salondaki E33 numaralı standımızda tanışacaksınız.” şeklinde konuştu.



Krone’nin IAA Ticari Araçlar fuarında tanıtacağı yeni ürün serisinin de tanıtıldığı etkinlikte, treylerlerin açık alanda gösteri sürüşleri ve tanıtım sunumları yapıldı. Krone’nin geliştirdiği teknolojilerle, daha verimli yüklemenin, daha güvenli sürüşlerin ve kârlılığın iyice artacağına vurgu yapılan tanıtım kapsamında kısa bir demeç veren Krone Grubu Pazarlama Müdürü Ingo Lübs, “Krone’nin 360 derece kullanıcı odaklı yaklaşımını hiç bırakmadığını ve kullanıcılarına her zaman en iyisini sunmak konusunda eşsiz bir deneyimi olduğunu belirtmek istiyorum. Hem buradaki etkinlikte gördüğünüz hem de IAA Ticari Araçlar fuarında tanıtacağımız yeniliklerle taşımacılık dünyasında Krone adını yine kullanıcılarımıza özel geliştirdiğimiz çözümlerle birlikte duymaya devam edeceksiniz.” şeklinde konuştu.



Krone, satış sonrası hizmetlerde de Avrupa’da öncü olmayı sürdürüyor. 8,5 milyon Avro yatırım yapılarak geçtiğimiz aylarda devreye alınan yeni Lojistik ve Yedek Parça merkezinin kapıları da, Krone Grubu Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Ralf Faust’un ev sahipliğinde basın mensuplarına açıldı.



Basın mensuplarına hem tesisi gezdirip hem de detaylı bir sunum yapan Krone Grubu Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Ralf Faust, “İstanbul, Budapeşte, Lyon, İskandinavya ve Baltık bölgesindeki önemli bölgesel Krone yedek parça merkezlerini tedarik eden bu tesisle birlikte Krone’nin tüm yedek parça dağıtım ağının kontrolü tek merkeze geçmiş oluyor. Her ay 23 binden fazla siparişi, bir gün içerisinde hazırlayıp sevk etme becerisine sahip bu tesiste sadece 40 çalışan bulunurken, Endüstri 4.0 ışığında işin büyük bölümünü robotlara teslim eden bir sistem inşa ettik.” dedi.



Gelinen çağda dijitalleşmenin gerekliliğinin altını çizen Faust, “Krone Telematik’in içerisinde çalışacak olan ‘Akıllı treyler kontrolü’ adını verdiğimiz yeni bir sistemi sizlere tanıtıyoruz. ‘Akıllı treyler kontrolü’, treylere monte edilen kamera ve sensörlerin yardımıyla zengileştirilmiş gerçeklik yöntemini kullanarak, gerçek görüntüleri sisteme aktarıyor ve treylerin güncel durumu ile hedeflenen verimliliği kıyaslamaya olanak tanıyor. Böylece, henüz nakliye başlamadan önce kullanıcılarımız, treylerin verimliliğini ve yol güvenliğini arttırabilecek önlemleri görmüş oluyor. Filo yönetimi açısından da treylerin durumu her anlamda ölçülebilir kılınmış, aynı zamanda varsa bazı riskler öngörülerek hem zamansal hem de maddi tasarruf sağlanmış oluyor. ‘Akıllı treyler kontrolü’ ile ‘Treyler Yenilikleri 2019’ da ödül adaylarından birisi konumundayız.” dedi.



Krone’nin dijitalleşme anlamında yeniliklerini hız kesmeden sürdürdüğünü aktaran Faust, “Yine Krone Telematik’e bağlı çalışacak bir diğer yeniliğimiz ise 2022 yılında yasalarla zorunlu kılınacak olan ‘Akıllı lastik basıncı kontrolü’. Bu donanım, treyler üzerindeki her aksa monte edilen 2 adet sensör yardımıyla lastiklerin sıcaklığını ve hava basınçlarını ölçümlüyor. Verileri gerçek zamanlı olarak Krone Telematik üzerinden filo yöneticilerine aktaran donanım sayesinde Krone kullanıcıları lastik hava basınçlarında bir kayıp ya da lastiklerde aşırı ısınma problemlerine gerçek zamanlı olarak müdahale edebilir konuma geliyorlar. Aynı zamanda lastiklerin bu ölçümlenen değerlerinin verimli bir nakliye operasyonunu etkilediğini düşünürsek, ‘Akıllı lastik basıncı kontrolü’ lojistikçiler için daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük işletme maliyetlerine ulaşmak için çok faydalı olacaktır.” şeklinde konuştu.















































Kapsamlı hizmetler, esnek full servis sunumu, hızlı yedek parça lojistiği ve akıllı telematik çözümleri de özel bir ağırlık noktası oluşturuyor. Bunların nakliyecilerin araç kullanım sürelerini optimize ettiği gibi aynı zamanda toplam işletme masraflarını da optimize bir hale getiriyor.Tüm bunlar, lojistikte günlük nakliye çalışmaları için birinci sınıf katma değer sağlıyor. Krone römorkları bu çalışmalar ile geleceğe hazır bir hale getiriliyor. Akıllı römork kontrol sistemi ise sürüş başlamadan önce optimum nakliye şartlarını sağlıyor.Römork içerisindeki boş yükleme yerleri kapasitesi sistem tarafından algılanıyor. Bu özellik de Smart Scan adı verilen sistemin tarama özelliği ile sağlanıyor. Boş kapasite ile yük borsalarına bağlantı kuruluyor ve bu yönetim tarzı ile optimum araç kullanımı sağlanıyor. Tüm data’lar Telematik portal’inde birbirleriyle ilişkilendiriliyor ve akıllı bir şekilde taşıma işi daha verimli bir hale getiriliyor.