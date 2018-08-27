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INFINITI, Prototype 10’u tanıttı

INFINITI, Prototype 10’u tanıttı

Tarih 27 Ağustos 2018, 13:21

2021 yılından itibaren her yeni INFINITI modeli elektrikli motorla pazara sunulacak.

INFINITI, elektrikli, tek koltuklu ve üstü açık kokpitli yeni konsept modeli Prototype 10’u dünyanın en prestijli otomobil buluşmalarından birisi olan 2018 Pebble Beach Concours d’Elegance’da tanıttı. 2021 yılından itibaren tamamen elektrikli modellere geçiş yapacağını duyuran INFINITI için bu konsept büyük önem taşıyor.

Prototype 10, INFINITI’nin gelecekteki elektrikli modellerine dair önemli ipuçları taşıyor. Dikkat çekici tasarıma sahip bu yeni konsept, INFINITI’nin, vaat ettiği heyecan verici performansı ve sürüş keyfini elektrikli güç aktarma sistemleriyle sunma hedefini gösteriyor.

INFINITI, bir önceki Pebble Beach Concours d’Elegance’da da markanın performans ve zarafeti birleştiren güçlü tasarım dilini yansıtan retro bir yarış aracı prototipi olan “Prototype 9”u sergilemişti.

Prototype 10, klasik tek koltuklu yarış otomobillerini temel alıyor. Sade, benzersiz çizgilere sahip olan Prototype 10, ilk kez INFINITI Q Inspiration modelinde gördüğümüz tasarım çizgilerine de sahip.

2021 yılından itibaren elektrikli modellere geçiş yapacağını duyuran INFINITI için bu konsept büyük önem taşıyor.

INFINITI Tasarım Direktörü Karim Habib, yeni konsept hakkında; “INFINITI Prototype 10, yüksek güçlü tek koltuklu yarış otomobillerinden esinlenerek tasarlandı. Bildiğiniz üzere tüm zamanların en yaratıcı otomobil tasarımları yarış otomobilleri üzerinden geliştirildi. Yeni konseptimiz, elektrikli bir geleceğin bize neler sunacağına dair detayları veriyor. Geçmişten gelen yüksek sürüş keyfi ile teknolojinin bir araya gelmesiyle otomobil benzersiz bir karaktere sahip.” dedi.



 

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