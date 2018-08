Anasayfa » Güncel

Kordsa, global ödüllerine yenilerini ekledi

27 Ağustos 2018, 12:55

aşamı güçlendirme misyonuyla hayatın her köşesine dokunan güçlendirme lideri Kordsa, global pazardaki başarısını aldığı ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

Kordsa son olarak Brezilya’da iki ödül daha aldı. Üç yıl üst üste layık görüldüğü en iyi işveren ödülünü bu yıl üçüncü kez alarak Great Place to Work Institute (GPTW) sıralamasında Brezilya genelinde 150 şirket arasında 18.sıraya yükseldi. Ayrıca yine “Staj Programlarında En İyi Uygulamalar” ödülüne layık görülerek Bahia bölgesinde üçüncü kez üst üste bu ödülün de sahibi oldu.



Lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri lideri Kordsa, Brezilya’da ödüllere doymuyor. Great Place to Work Institute (GPTW) tarafından Brezilya genelinde yapılan en iyi şirketler sıralamasına ilk kez 2016 yılında 25. sıradan giren Kordsa, 2017’de 31. sırada yer alırken bu sene 18.sıraya yükseldi. Bu yıl 22.cisi gerçekleşen GPTW ödülleri 2300 şirket başvurusu ile rekor bir katılıma imza attı. GPTW, bunlar arasından 80 büyük ölçekli, 35 orta ölçekli ulusal şirket ve 35 orta ölçekli çok uluslu şirketi ödüllendirdi. Kordsa daha önce Great Place to Work Institute (GPTW) tarafından Brezilya’nın Bahia Bölgesi için yapılan sıralamada da üç kez üst üste en iyi işveren markaları arasında yer almıştı.



Brezilya’daki başarılarının bir göstergesi olan bu ödüller aynı zamanda Kordsa’nın şirket kimliğini de güçlendirmeye devam ettiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Kordsa ortaya koyduğu işe olduğu kadar, işi ortaya koyan çalışanlarına da verdiği değeri üst üste 3 yıl aldığı bu ödüllerle kanıtlamış oldu. Çalışanlarına kendilerini geliştirmelerine imkan veren, birbirlerine ilham olmaya teşvik eden ve şirket başarısının altında tüm çalışanlarının imzası bulunduğunu kabul eden bir işveren olarak Kordsa, çalışanlarına verdiği değerle onları güçlendirerek hayatı güçlendirmeye devam ediyor.



Başarısının sırrının çalışanları olduğunu kabul eden Kordsa, Brezilya’da Instituto Euvaldo Lodi tarafından verilen “Staj Programlarında En İyi Uygulamalar” ödülünü de üç yıl üst üste alarak bir kez daha gelecekteki çalışanlarına da verdiği önemi ortaya koymuş oldu. Bugünün stajyerlerinin geleceğin profesyonelleri olduğuna inanan Kordsa, stajyer programı ile sadece teknik bilgilerin edinilmesine değil, bu sürecin gerçek bir iş hayatı deneyimi olmasına da önem veriyor.