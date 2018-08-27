Fiat Yol Arkadaşım Connect artık Doblo ve Fiorino’da!

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27 Ağustos 2018, 12:47

Fiat, araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla ticari araçlar dünyasında da müşteri deneyimini ayrıcalıklı bir boyuta taşıyor.

















İlk kez Nisan 2018’de tanıtımı yapılarak otomobilseverlerin hizmetine sunulan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması Egea Ailesi’nden sonra şimdi Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde de tercih edilebiliyor. Fiat Yol Arkadaşım Connect ile uzaktan aracın kapı ve bagaj kilitlerini açma-kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumunu takip etme, geçmiş servis işlemlerini takip edebilme ve online servis randevusu alabilme ile aracın park konumunu ve sürüş detaylarını görebilme, hız ve mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil yol yardım ile ambulans hizmeti alabilme gibi birçok faydalı fonksiyona sahip olunuyor. Tüm bu özelliklere ilave olarak, şahıs müşterilerinin yanı sıra kurumsal müşteriler de Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasından faydalanabiliyor; birden fazla araç ekleme özelliği sayesinde araçlar tek bir platformdan yönetilebiliyor.Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasının, araca takılan bir cihaz ve SIM Kart ile aktif hale geldiğini belirten Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Fiat markası olarak sadece ürünlerimizle değil müşteriye verdiğimiz hizmetlerle de değer yaratmayı hedefliyoruz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Fiat Yol Arkadaşım Connect projemizden ilk etapta tüm Egea model ailesi sahipleri faydalanıyordu; artık Egea Ailesi’nin yanı sıra Fiat Doblo ve Fiat Fiorino model araç sahipleri de bu teknolojiyi kullanabilecek. Hafif ticari ürünlerimizde de sunduğumuz Fiat Yol Arkadaşım Connect hizmeti ile bu sınıfta ilk ve tek olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.Fiat, Türkiye’deki kullanıcılarının alışkanlıklarını ve otomobille olan ilişkisini değiştiren bağlantı teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect’i, Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde sunarak ülkemizde hafif ticari araçlar sınıfında bir ilki gerçekleştiriyor. Tofaş bünyesinde geliştirilen Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması Fiat Doblo ve Fiat Fiorino kullanıcılarına bu sınıftaki ilk uzaktan erişim teknolojisini sunuyor. Aracın elektronik kontrol ünitesine takılan bir cihazla aktif hale gelen Fiat Yol Arkadaşım Connect, Apple Store veya Google Play Store’dan indirilebilen Fiat Yol Arkadaşım uygulaması aracılığıyla kullanılabileceği gibi yolarkadasim.fiat.com.tr web sitesi üzerinden de erişime açık olacak.Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç dünyada otomotiv teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler ile küresel anlamda dijitalleşmeye yönelik adımları yakından takip ettiklerini ve ürünü müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirdiklerini ifade ederek, altyapı yönetimi ve ürün geliştirmesinin Tofaş Ar-Ge ekibi öncülüğünde gerçekleştirildiğini, yazılımda ise Comodif firmasından destek alındığını belirtti.Mevcut Fiat Yol Arkadaşım platformuna entegre edilen teknolojinin, otomobile takılan Connect cihazıyla aktif hale geldiğini belirten Altan Aytaç, “Fiat Yol Arkadaşım Connect’i ilk olarak, Nisan 2018’de tüm Egea model ailesi araç sahiplerimize sunduk. Bu teknolojiden artık kendi sınıflarının güçlü modelleri Doblo ve Fiorino sahipleri de faydalanabilecek. Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması 2018 model Doblo ya da Fiorino satın alan müşterilerimize sunulduğu gibi, Eylül 20018 itibariyle 2007’den bu yana üretilen tüm Fiorino modelleriyle, 2014 yılından bu yana üretilmiş tüm Doblo modelleri için de satın alınabilecek. Ülkemizde kendi sınıfında ilk ve tek olan Fiat Yol Arkadaşım Connect’i, kurulumu ve 1 yıllık üyelik ve şebeke bağlantısı dahil 690 TL fiyatla satışa sunuyoruz” ifadelerini kullandı.Fiat Yol Arkadaşım Connect ile uzaktan otomobilin kapı ve bagaj kilitlerini açma-kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumunu takip etme, geçmiş servis işlemlerini takip edebilme ve online servis randevusu alabilme ile aracın park konumunu ve sürüş detaylarını görebilme, hız ve mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil yol yardım ile ambulans hizmeti alabilme gibi birçok faydalı fonksiyona sahip olunuyor. Üstelik Doblo ve Fiorino modelleriyle birlikte devreye alınan tüzel kişilik hesabı, yolculuk silme ve aynı anda birden fazla araç yönetimi fonksiyonları da Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla kullanılabiliyor.