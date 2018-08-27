|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Renault ve Dacia’dan okula dönüş servis kampanyası
27 Ağustos 2018, 12:38
Renault ve Dacia sahipleri, otomobillerini sonbahara fırsatlarla hazırlıyor.
27 Ağustos – 13 Ekim tarihleri* arasında yetkili servislerde geçerli olan Okula Dönüş Servis Kampanyasından 0-3 yaş arası binek ve hafif ticari tüm Renault ve Dacia modelleri faydalanabiliyor. Kampanya kapsamında bakım ve mekanik onarımlar, aksesuar paketleri ve aydınlatma yüzde 20 indirimli fiyatlarla sunuluyor.
Kampanyada uzatılmış garanti MaxxiGarantim alımlarında 100 TL değerinde hediye çeki bulunurken, 4 adet Bridgestone veya Lassa marka lastik alımlarında serviste 100 TL indirim fırsatı yer alıyor.
Renault ve Dacia müşterileri, kampanya dahilinde Maximum Kart ödemelerinde artı 5 taksit, World ödemelerinde artı 4 taksit avantajından da yararlanıyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.