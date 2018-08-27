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Tur Assist’ten BenzinLitre kullanıcılarına yol yardım desteği!
27 Ağustos 2018, 12:21
Tur Assist, işbirliği yaptığı markalara BenzinLitre’yi de ekledi.
Türkiye’nin ilk yapay zeka uygulama şirketi Brain Minds Teknoloji A.Ş tarafından hayata geçirilen BenzinLitre mobil uygulaması ile anlaşmaya varan Tur Assist, işbirliği kapsamında aplikasyon kullanıcılarına yol yardım hizmetleri sunacak.
1996 yılından bu yana ülkemizde 20 yılı aşan sektör deneyimi ve marka gücünü birleştirerek sunduğu hizmetlerle fark yaratan Tur Assist, asistans hizmetlerinde çok sayıda kurumsal şirketin tercihi olmaya devam ediyor. Başta sigorta, otomotiv, finans ve seyahat gibi farklı birçok sektörden iş ortaklarının gelişimi ve karlılığı için geliştirdiği farklılaşmış ürün ve hizmetleri ile yaratıcı asistans çözümleri sunan Tur Assist, işbirliği yaptığı markalara BenzinLitre’yi de ekledi. Yapılan anlaşma kapsamında BenzinLitre uygulamasından faydalanan kullanıcılar acil durumlarda uygulama üzerinden Tur Assist’in acil yol yardım hizmetlerine %5 ekstra indirim avantajıyla erişebilecekler.
Tek tuşla “Yol Yardım Hizmeti” yanınızda!
Kullanıcıların konumuna en yakın akaryakıt istasyonlarını sıralayan, hem App Store hem de Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebilen BenzinLitre, “İlk gördüğüm istasyona gireceğim” yerine “en doğru istasyona gireceğim” algısını oluşturmayı hedefliyor. En uygun benzin, dizel ve LPG fiyatlarını görebilmenin mümkün olduğu uygulama, belirli istasyondaki akaryakıt fiyatlarını da gösteriyor. Uygulama aracılığıyla istasyonun açık olduğu saatler, market, restoran, tuvalet gibi özelliklerine de erişibilebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, araçlarıyla ilgili karşılaşabilecekleri acil durumlarda, aplikasyonda bulunan “Tur Assist Yol Asistanı” butonu aracılığıyla Tur Assist’in sağladığı araç çekme, araç kurtarma gibi avantajlı yol yardım hizmetlerinden faydalanabiliyor.
Bununla birlikte kullanıcılar uygulamada yer alan kampanyalar sekmesi üzerinden, Tur Assist’in 2. El Otomobil Garantisi Warranty’yi de kolayca satın alabilecekler. Warranty, üretici garantisinden çıkan araçları tekrar farklı kapsamlarda arıza garantisine alan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.
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