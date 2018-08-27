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Bridgestone, gürültüsüz lastikler için sürücüsüz otomobilleri kullanacak

Bridgestone, gürültüsüz lastikler için sürücüsüz otomobilleri kullanacak

Tarih 27 Ağustos 2018, 12:11

Global lastik endüstrisinin lideri Bridgestone, lastik gürültü testlerinde otomatik sürüş teknolojisinden yararlanarak hem mükemmel koşullarda lastiklerini test etmeyi hem de sürücüsüz otomobillere yönelik lastik geliştirme anlamında deneyim elde etmeyi hedefliyor.


Global lastik endüstrisinin lideri Bridgestone, lastik gürültü testlerinde otomatik sürüş teknolojisinden yararlanarak hem mükemmel koşullarda lastiklerini test etmeyi hem de sürücüsüz otomobillere yönelik lastik geliştirme anlamında deneyim elde etmeyi hedefliyor. Şirket bu kapsamda robotik teknolojileri alanında uzman ZMP ile anlaştı. İki şirket 2019 yılında lastik sektöründeki bu yeni nesil testleri başlatmayı planlıyor.

Dünyanın en büyük lastik ve kauçuk şirketi Bridgestone, lastik gürültü testlerinde otomatik sürüş teknolojisinden faydalanmak için ZMP ile anlaştı. İş birliği kapsamında Bridgestone, lastik teknolojisi ve testleri konusundaki uzmanlığını otomatik sürüş sistemleri teknolojileri alanında güçlendirmek üzere ZMP’nin gelişmiş robotik teknoloji ürünlerinden ve hizmetlerinden yararlanacak.

Bridgestone, şirkete ait test merkezlerinde test sürüş pilotlarının katılımıyla çeşitli lastik performans testleri gerçekleştiriyor. ZMP ile ortaklaşa yürütülen bu geliştirme projesi ile birlikte ise lastiklerin gürültü testlerinin otomatik sürüş teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Araçların test merkezlerinde otomatik sürüş teknolojileri kullanılarak hareket ettirilmesi için otomatik sürüş aracı RoboCar® MiniVan ve Bridgestone’un yeni nesil lastiklerinden yararlanılacak.

Bridgestone ve ZMP daha önce Bridgestone sürüş testi parkurlarında insan gücüyle otomatik sürüş teknolojileri kullanarak başarılı testler yapmıştı. Yeni anlaşma ile birlikte, 2019 yılında lastik gürültü testlerinin SAE-Seviye 4 kademesinde insansız otomatik sürüş teknolojileri kullanılarak yapılabilmesi için çalışacaklar.

Yakın zamanda başta Avrupa, Asya ve Japonya olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde hayata geçirilen lastik gürültü düzenlemeleri, lastikler tarafından sürüş sırasında yaratılan gürültünün azaltılmasını amaçlıyor. Bridgestone, otomatik sürüş teknolojilerinin lastik gürültü testlerinin yapılması sürecine dahil edilmesiyle test sürüş pilotlarının yeteneklerine ve uzmanlıklarına bağlı kalmadan bu testleri gerçekleştirebilmeyi ve böylelikle lastik testlerinin doğruluğunu ve etkinliğini artırarak lastik ürünlerinin kalitesini geliştirmeyi hedefliyor. Bridgestone aynı zamanda bu proje ile elde edeceği bilgi ve birikimi sürücüsüz otomobillerde ve yeni nesil araçlarda kullanılacak lastiklerin geliştirilmesi için de değerlendirmeyi planlıyor.





 

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