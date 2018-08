Anasayfa » IAA 2018'DEN HABERLER Otonom, ağa bağlı ve elektrikli: Bosch, yük trafiğinde bir ilke imza atıyor 27 Ağustos 2018, 11:46 Hannover ve Stuttgart, Almanya – Ticari araçları otonom, ağa bağlı ve elektrikli hale getirmeye yönelik teknolojileriyle Bosch; maliyetleri azaltıyor, lojistik zincirlerinde verimlilik ve emniyeti artırıyor ve sürücülerin hayatını daha kolay hale getiriyor. Hannover’de gerçekleştirilecek olan 67. IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda, teknoloji ve servis tedarikçisi geleceğin yük trafiğine yönelik inovasyonlarını sergileyecek.









Yeni ağa bağlı servisler, kamyon sürücüleri ve lojistik uzmanları için hayatı kolaylaştırıyor



Bulut tabanlı servisler için bağlanabilirlik platformu: Bosch, kestirimci diyagnostik ve kablosuz yazılım güncellemeleri gibi bulut tabanlı servisler için ticari araçların kullanım ömrü boyunca bağlanabileceği yeni bir bağlanabilirlik platformu kullanıyor. Platform iki ana bileşenden oluşuyor: araç, bulut ve servisler arasında temel yazılım modülü güvenli bir iletişim arayüzü oluştururken, veri yönetimi modülü ise ticari araç üreticilerinin veya filo yöneticilerinin araç verilerini düzenlemesini, analiz etmesini ve araç yazılımlarının güncellenmesini sağlıyor.



Kestirimci diyagnostik: Araç arızaları beklenmedik zamanlarda gerçekleşir ve özellikle de ticari araçlar açısından önemli ekonomik hasarla sonuçlanır. Bosch’un kestirimci diyagnostiği sayesinde araç bileşen ve sistem durumları kayıt altına alınarak değerlendiriliyor ve veriler sürekli olarak buluta raporlanıyor. Bu verilere dayanarak arızalar önceden tespit edilebiliyor ve böylece zamanında çözüme kavuşturulabiliyor. Bu çözüm, ticari araçlar için bakım ve servis maliyetlerini azaltıyor ve arıza sayısını düşürerek araçların yaşam süresini artırıyor.



Elektronik harita sistemi: Gelecekte, Bosch’un elektronik harita sistemi her yolculukla birlikte daha akıllı hale gelecek. Bu servis, rotaya ilişkin harita verileri ve topografik verilerle birlikte yüksek çözünürlüklü haritalara dayanıyor. Motor ve şanzıman yönetimi, mümkün olan en etkili sürüş stratejisini seçmek ve tüketimi azaltmak için bu verileri dikkate alıyor. Elektronik ufuk sistemi aslında uzun yıllardır kullanılıyordu, ancak Bosch bu servisi şu anda daha da geliştiriyor. Sistem gelecekte haritada depolanan bilgilerin yoldaki gerçek koşullarla aynı olup olmadığını belirleyecek. Örneğin, araç kamerası yolda 30 km/s yazan bir hız sınırı işareti algılamışsa, ancak harita belirlenen yeni hız sınırının 50 km/s olduğunu söylerse, kamyonun navigasyon sistemi yeni hız sınırını öğrenecek. Gelecekte bu bilgiler bulut aracılığıyla diğer kamyonlarla da paylaşılabilecek. Akıllı elektronik harita sistemi 2019 yılında kullanılmaya başlanacak.



Yük takibi: Yüklenen ürünler nerede ve ne durumdalar? Lojistik uzmanları ve müşteriler bu soruları sık sık soruyor. Bosch’un Transport Data Logger sistemi, bu sorulara cevap veriyor ve ürün tedarik zincirinin şeffaf olmasını sağlıyor. Yaklaşık 10 santimetrekare boyutundaki entegre sensörlü küçük kutu, hassas ürünlerin nakliye sürecini takip ediyor ve nakliye sırasında sıcaklığı, nemi, eğimi ve sarsılma durumlarını ölçüyor. Ölçülen değerler, bir akıllı telefon veya tablet uygulamasında görüntülenip belgeleniyor. Belirlenen sınır değerlerin aşılması halinde mobil uygulama uyarı veriyor ve ürünlerin görebileceği potansiyel hasar erkenden tespit edilebiliyor.



Merkezi ağ geçidi ünitesi: Merkezi ağ geçidi, kamyonlardaki ECU’lar (elektronik kontrol üniteleri) ve dış dünya arasındaki tüm veri alışverişini kontrol ediyor ve böylece, ağa bağlı ticari araçların merkezi iletişimini sağlıyor. Modern iletim ve şifreleme teknolojileri, veri alışverişini güvenli hale getiriyor. Aynı zamanda güvelik duvarları ve Bosch’un yan kuruluşları olan ETAS ve ESCRYPT tarafından geliştirilen izinsiz giriş tespit sistemleri kullanarak araç ağına yasa dışı erişim engelleniyor.



Dijital yan aynalar ve ekranlar, sürüş deneyimini iyileştiriyor ve emniyeti artırıyor



Dijital yan aynalar: Bosch ve Mekra Lang tarafından araç yan aynaları için geliştirilen dijital mikro kamera sistemi 2019 yılında üretime giriyor. Araç gövdesinin dışında yer alan iki büyük ayna, hava direncini azaltan ve yakıt tüketimini yaklaşık yüzde 2 oranında düşüren görüntü sensörleriyle değiştiriliyor. Kameralardan elde edilen görüntüler, sürücü kabini içerisinde yer alan yüksek çözünürlüklü monitörlerde gerçek zamanlı olarak gösteriliyor. Sistem, yol durumuna göre monitör ekranını ayarlıyor. Örneğin, otobanda uzun görüş, şehir trafiğinde geniş açı ve gece sürüşünde yüksek kontrast modlarına geçebiliyor. Bosch’un EasyFit kamera sistemi sayesinde, mevcut kamyon filoları da dijital yan aynalar ile donatılabilecek. EasyFit, aracın etrafında 360 derecelik görüş sağlayan geniş açılı dört adet kameraya dayanıyor.



Dijital gösterge paneli: Kamyonlarda sürekli olarak gelişen bağlanabilirliğin, sürücü destek sistemi ve bilgi-eğlence sisteminin kolaylıkla ve sorunsuz çalışmasını sağlamak amacıyla Bosch, kokpite dijital gösterge panelleri ekliyor. Konvansiyonel hız göstergesine ek olarak ekran, sürüş durumuna göre önceliklendirilen işlev bilgilerini, güzergâh planlama grafiklerini, arka kamera görüntülerini veya gece görüş cihazından gelen görüntüleri gösterecek. Sürücüler tamamen yola odaklanabilecek ve istedikleri anda yalnızca ihtiyaç duydukları bilgiler gösterilecek.







Sürücü destek sistemleri, ticari araçlarda sürüş deneyimini ve emniyeti artırıyor



Dönüş uyarısı sistemi: Özellikle şehir merkezlerinde kamyon sürücülerinin trafiğe, trafik ışıklarına ve yol işaretlerine dikkat etmenin yanı sıra yayalara ve bisiklet sürücülerine de dikkat etmeleri gerekir. Bosch’un dönüş uyarısı sistemi, dönüş manevralarında sürücülere yardımcı olacak. Radar sensörleri, yayaları ve bisiklet sürücülerini önceden algılıyor. Böylelikle, kamyon sürücülerini zamanında fren veya kaçınma manevraları yapmaları için yeterli zaman sağlayarak uyarıyor.



Kör nokta algılama: Hem şehir içi trafikte hem de otobanda, ticari araç sürücülerinin tam yanlarında veya çapraz arkalarında bulunan araçları görmeleri zordur. Kör nokta algılama sistemi, aracın yanındaki alanları radar sensörleri ile takip edebiliyor, yoldaki diğer araçları tespit edebiliyor ve sürücüyü uyarıyor. Uyarılar sayesinde, şerit değiştirme sırasında olası çarpışmalar da engellenebiliyor.



Kestirimci acil durum freni: Brüt araç ağırlığı sekiz tondan fazla olan tüm kamyonlar için 2015 yılının sonbaharından itibaren AB’de ticari araçlara yönelik otonom acil fren sistemleri zorunlu hale geldi. Bosch’un otonom acil fren sistemi, kamyonların önüne takılan birçok amaçlı kamera ve bir radar sensöründen oluşuyor. Radar sensörü, aracın önündeki nesneleri algılıyor ve aynı zamanda bu nesnelerin hızını ve araçla ilişkili pozisyonunu belirliyor. Herhangi bir çarpışma riski varsa, sistem sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki vermemesi durumunda, sistem otomatik olarak bir acil durum freni yapıyor.



Şerit asistanları: Bu sistemler, kameralar aracılığıyla kamyonların istemeden şeritlerinden ayrıldığı durumları algılıyor. Şerit takip uyarı sistemi, direksiyonu titretme gibi çözümlerle sürücüleri şeritten çıkmak üzere oldukları konusunda uyarıyor. Şeritte tutma asistanı, hafif direksiyon müdahaleleri ile aracı şeridinde tutmaya yardımcı oluyor.



Bosch ticari araçlara yönelik direksiyon sistemlerini geliştiriyor



Servotwin: Bosch Servotwin elektrohidrolik direksiyon sistemi, ağır ticari araçların verimliliğini ve elverişliliğini artırıyor. Hıza bağlı olarak direksiyon desteği sağlıyor ve tamamen hidrolik direksiyona göre daha az yakıt tüketiyor. Elektronik arayüzü sayesinde direksiyon sistemi, eşzamanlı olarak şerit asistanları ve rüzgar savurma dengesini sağlama gibi sürücü destek fonksiyonlarının temelini oluşturuyor. Direksiyon sistemi, Mercedes-Benz’in otonom Mercedes Actros kamyonu başta olmak üzere pek çok uygulama alanına sahip.



Arka aks yönlendirme sistemi: Elektrikli arka aks yönlendirme sistemi (eRAS), üç veya daha fazla aksa sahip olan ticari araçları yönlendirmek için ön ve arka aksı kullanıyor. Bu sistem sayesinde, dönüş yarıçapı küçülüyor ve tekerleklerin aşınması azalıyor. Ön aksın direksiyon açısına dayanarak, CAN veriyolu tarafından direksiyon sistemine iletilen veri, arka aks için optimum direksiyon açısını belirliyor. Bir virajın geçilmesinin ardından sistem, tekerleklerin düzeltilmesi görevini de üstleniyor. eRAS, araç yalnızca gerçekten yönlendirildiğinde enerji tüketir.







Bosch, ticari araç elektrifikasyonu



48 volt güç aktarma mekanizmalı üç tekerlekli kargo aracı: İki, üç veya dört tekerlekli hafif elektrikli araçlar, şehir içinde ürünlerin hızlı ve esnek bir şekilde teslim edilmesinde giderek daha önemli bir role sahip oluyor. Bosch’un 48 voltluk sürüş sistemi, teslimat servislerinin kentsel alanlarda gönderileri adreslere ulaştırmak için kullandığı üç tekerlekli kargo araçlarına güç sağlamak için de kullanılıyor.



Elektrikli üç tekerlekli kargo bisikleti: Elektrikli kargo bisikletlerinin şehirlerdeki sayısı giderek artış gösteriyor, yiyecek ve diğer küçük gönderilerin taşınmasını hızlı ve esnek hale getiriyor. Bosch’un Performance Line e-bisiklet güç aktarma mekanizması, kargo bisikletlerine maksimum 63 Nm’lik bir tork ve şehrin en tepe noktalarında bile ekstra güç sağlıyor. İkinci batarya paketi ve olumlu koşullar ile bu bisikletler, üzerlerinde yük olduğunda bile 180 kilometreye kadar seyahat edebiliyor. Bisiklete yerleştirilmiş Nyon bilgisayar sistemi, en hızlı teslimat güzergâhını buluyor ve ayrıca sürücülere saati, hızı, tavsiye edilen vites değişikliklerini, çalışma menzilini, mesafeyi ve güncel batarya şarj durumunu gösteriyor.



Elektrikli römork aksı: Elektrikli aks sayesinde, fren yapıldığında artık enerji kaybı olmuyor. Fren yapıldığında ortaya çıkan enerji, römorkların soğutma kompresörlerini çalıştırma veya inşaat araçlarını çalıştırmaya yardımcı olma gibi farklı uygulamalarda yeniden kullanılmak üzere yüksek gerilimli bir batarya içerisinde depolanıyor. Römorklara ait konvansiyonel dizel güç aktarma mekanizmaları ile karşılaştırıldığında, elektrikli römork aksları yılda 9.000 litreye kadar yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Nakliye şirketleri tesislerinde veya limanlarda uzaktan kumandalı elektrikli sürüşü de kolaylaştırıyorlar. Bosch, bu uygulama için invertör, birleştirilmiş ECU (elektronik kontrol ünitesi) ve araç kontrol ünitesi gibi küçük ve önceden mevcut olan denenmiş ve test edilmiş parçalar sunuyor. Ayrı bir motor jeneratörü elektrik motoru olarak monte edilebiliyor veya aktif bileşenler –rotor, statör ve çözücü- aksa entegre edilebiliyor.



Elektrikli araçlar için termal yönetim: Bosch, elektrikli araçların çalışma menzilini yüzde 25’e kadar artırmak için akıllı termal yönetimi kullanıyor ve böylece bataryadaki sıcaklık hassas bir şekilde dağıtılıyor ve verimlilik artıyor. Bosch’un termal yönetim sistemi, her bir güç aktarma mekanizması bileşeninin kendi optimum sıcaklık aralığında çalışmasını sağlıyor ve sistem, sıcağı ve soğuğu her zaman için elektrikli araçların içerisinde ihtiyaç duyulan yere yönlendiriyor.



Bosch, ticari araç güç aktarma mekanizmasını daha etkili hale getiriyor



Egzoz gazı arıtma: Seçici katalitik indirgeme (SRC) katalitik konvertörleri ile birlikte AdBlue enjeksiyon sistemleri de, egzoz gazı arıtma işlemini destekliyor. Bu sistem, ticari araçların yasal egzoz emisyonu limitleri içerisinde kalmasını sağlamak açısından önemli bir role sahip. Denoxtronic 2.2 evo dozaj sistemi, esnek konfigürasyon seçenekleri sunuyor ve sağladığı yakıt tasarrufu ile maliyetini hızlı bir şekilde karşılıyor. Bosch, hafif ticari araçlar için ise sistemin kompakt bir versiyonu olan Denoxtronic 6-5’i sunuyor. 15 kg/saate kadar dozlama hızına sahip olan 6-HD versiyonu, özellikle ağır ticari araçlarda yer alan yüksek kapasiteli motorlara uygun olarak geliştirildi.



Modüler common-rail sistemi: Ticari araçlara ve iş makinelerine yönelik modüler common-rail enjeksiyon sistemi (CRSN), dizel motorlarda etkili yakıt kullanımı sağlıyor. Monte edilmiş parçalarda sekiz silindire ve 850 kilovata kadar çeşitli konfigürasyonlarda kullanılabiliyor. Segmente ve pazara bağlı olarak sistem, karayol kullanımlarında 1,6 milyon kilometreye kadar, iş makinelerinde ise 15.000 saate kadar kullanılabiliyor. Konvansiyonel sistemlerle karşılaştırıldığında sistem, yakıt tüketimini yüzde 1 oranında azaltabiliyor. Ağır bir iş kamyonunda bu, yılda 450 litreye kadar dizel yakıt tasarrufuna denk geliyor. Sistem aynı zamanda güç aktarma mekanizmasının elektrifikasyonu için de tasarlanmıştır.



Temel common-rail sistemi: Orta ve ağır ticari araçlara ve iş makinelerine yönelik 2.000 bar sistem basıncına kadar kapasiteye sahip temel common-rail sistemleri, gelişmekte olan piyasaların gereksinimlerine mükemmel uyuma sahip olacak şekilde tasarlandı. Diğer özelliklerin yanı sıra sistem, yağlanabilir pompa ve lokal enjektörleri içeren geniş bir ürün yelpazesine sahip ve ayrıca yeni uygulamalara yönelik standart hale getirilmiş sistem entegrasyonu, kalibrasyonu ve doğrulaması daha hızlı ve etkili.



Değişken yağ pompası: Mevcut yağ pompaları, motorun yağlanmasını ve pistonların her an soğuk kalmasını sağlamak üzere sabit bir yağ basıncıyla çalışır. Bosch’un ticari araçlara yönelik yeni çözümü, silindir hacmini ayarlayabiliyor ve böylece farklı durumlarda tam olarak doğru miktarda yağ pompalanıyor. Yeni çözüm daha az tork gücü gerektiriyor ve böylece yüzde 1’e kadar daha az yakıt kullanılıyor. Değişken yağ pompası, çok kanatlı prensibine dayanıyor ve yağ deposu, kompakt ön tasarım ve motor kapağı olmak üzere üç tasarıma sahiptir.



Doğal gazlı sürüş sistemleri: Önümüzdeki yıllara yönelik global pazar tahminleri, doğal gazlı araçlarda iki haneli büyüme olacağı yönünde. Sıvı yakıtlarla karşılaştırıldığında, doğal gazlı araçlar daha düşük karbondioksit ve partikül emisyonuna sahipler ve bu araçlar çok daha sessiz bir şekilde çalışabiliyorlar. Bosch portföyü içerisinde ECU, yakıt enjeksiyonu ve hava yönetimine ilişkin bileşenler ve birçok sensör yer alıyor. Bu bileşenler güçlü, kompakt ve bu alanda uzun yıllardır denenip test ediliyor.



Bosch, otobüslerin yolcu bölümünü eğlence merkezine dönüştürüyor



Coach eğlence serisi: Bosch’un yeni Coach eğlence serisi, modern multimedya ve ağa bağlı teknolojiyi otobüs segmentine taşıyor. Yüksek çözünürlüklü monitörler ve merkezi ünite gibi sistem bileşenleri, Ethernet AVB aracılığıyla ağa bağlanıyor. AVB, ses/görüntü aktarımının kısaltmasıdır ve HD filmler dahil olmak üzere otomotiv segmentinde kesintisiz ve senkronize iletim sağlamaktadır. Yeni Ethernet kablosu daha hafif ve araç içi kurulum alanından da tasarruf sağlıyor.



Coach merkezi ünite: Merkezi Coach ünitesi, otobüs sürücülerinin tüm önemli bilgileri tek seferde görmesini sağlıyor. Dokunmatik ekran ile entegre navigasyon haritaları ve yolcu bölümündeki eğlence kontrol edilebiliyor. mySPIN isimli akıllı telefon entegrasyonu sayesinde ise mobil uygulamalara erişebiliyor. Tüm fonksiyonlar sesle de kontrol edilebiliyor ve telefon aramaları, eller serbest cihaz kullanılarak yapılabiliyor.



