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Fiat Ducato Ailesi’ne yeni üye!

Fiat Ducato Ailesi’ne yeni üye!

Tarih 27 Ağustos 2018, 11:10

Fiat Professional Ailesi’nin tecrübeli üyesi Ducato, yepyeni bir versiyona daha kavuştu. Ticaret erbaplarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiş olan Fiat Ducato, 9,5 m3’lük yeni karoser seçeneğiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçebiliyor.

Ducato, 2,3 litrelik 130 HP gücündeki yüksek verimliliğe sahip Multijet turbo dizel motoru, fonksiyonel iç mekânı, yüksek konfor seviyesi ve dinamik tasarımıyla ön plana çıkıyor.

Fiat Professional Ailesi’nin önden çekişli motor gücü ve geniş yükleme alanı ile dikkat çeken üyelerinden Ducato, yeni bir gövde seçeneğine daha kavuştu. Dinamik tasarımı, fonksiyonel iç mekânı ve düşük işletim maliyetleriyle ön plana çıkan Ducato’nun, 9,5 m3’lük hacme sahip kısa aks mesafeli yeni versiyonu DNA’sında yer alan düşük işletim maliyeti, daha fazla yük kapasitesi, daha iyi kontrol ve yüksek görüş alanı gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçebilme özelliğiyle de ticaret erbaplarına ilave avantaj sağlıyor.

Sınıfının en verimli aracı olan Ducato Van’da, 2,3 litrelik 130 HP güç ve 320 Nm tork üreten turbo dizel motor, 6 ileri vitesli manuel şanzımanla işbirliği yapıyor. Yük ve performans verimliliği ve maksimum yükleme kapasitesi ile dikkat çekmesinin yanı sıra yüksek konfor seviyesiyle de dikkat çeken Fiat Ducato’da çok amaçlı akıllı cihaz tutucu, soğutmalı eşya gözü, bardak tutucular, büyük eşya gözleri, kol dayama, Bluetooth bağlantısı gibi donanımlar sunuluyor. Öte yandan elektronik denge kontrolü, devrilme önleyici, yük dağılımı kontrolü, yokuş kalkış desteği gibi önemli güvenlik donanımlarının sunulduğu Fiat Ducato Van 9,5 m3, 124 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.  


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