Nissan’dan bayram fırsatları

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17 Ağustos 2018, 16:46

NISSAN, avantajlı finans seçenekleri ve indirimli fiyatlarıyla araç sahibi olmak isteyenlere bayram fırsatları sunuyor.

Ağustos sonuna kadar geçerli kampanyayla, segmentinin lideri QASHQAI’nin otomatik vitesli versiyonları 123 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. NISSAN’ın B-SUV modeli JUKE ise 103 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla şatışa sunuluyor.Kampanya kapsamında; Türkiye’nin en çok satan SUV’u QASHQAI’nin otomatik vitesli versiyonları 123 bin 900 liradan fiyatlarla bayilerde satışa sunulurken aynı zamanda %1,29 faiz oranı ve 24 aya varan vade seçenekleriyle 50 bin TL’ye kadar finansman desteği ile sunuluyor.Konfor ve güvenlik özellikleriyle dikkat çeken dünyanın en çok satan SUV modeli X-TRAIL, bayram indiriminin yanı sıra %1,59 faiz oranı ve 24 ay vadeli 70 bin TL kredi avantajlarıyla satışa sunulurken, NISSAN'ın şehir otomobili MICRAda 5 bin 400 TL'ye varan peşin alım indirimi veya 30 bin TL'ye varan finansman desteği ile satışta.NISSAN JUKE ile SUV segmentine geçmek isteyenler, peşin alımlarda 103 bin 500 liradan başlayan avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek. Yanı sıra %1,59 faiz oranı ve 24 ay vade seçeneği ile 48 bin TL'ye varan SUV Ailesine giriş kredi fırsatından yararlanılabiliyor. 8'' dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediyesiyle satışa sunulan JUKE, mevcut NISSAN sahipleri ve onların birinci derecede yakınlarına Ağustos ayına özel %2 özel indirim ile sunuluyor.Yüksek taşıma kapasitesi ve SUV konforuyla NISSAN'ın ödüllü pick-up’ı Navara ise, Ağustos ayı boyunca70 bin TL’ye varan finansman desteğine ek olarak 7 bin TL’ye varan fiyat avantajıyla NISSAN yetkili satıcılarında sahiplerini bekliyor.