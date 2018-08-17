TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
versus omega kadesan

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Çin’de Türkiye’yi TIRPORT temsil edecek

Çin’de Türkiye’yi TIRPORT temsil edecek

Tarih 17 Ağustos 2018, 16:39

Lojistik StartUp’ı TIRPORT, Create@Alibaba’nınUnicorn adayları içinde, Türkiye’yi Çin’de temsil edecek.TIRPORT, yapılan ön elemelerde Afrika ve Ortadoğu bölgesinden de katılım yapan 400’e yakın StartUp arasından ilk 15’e girdi.

AlibabaCloud’un15 bölge finalisti için İstanbul Kollektif House’da düzenlediği yarışmada başarılı performans gösteren TIRPORT, 27 Eylül’de Çin’de düzenlenecek dünya yarı finaline katılmaya hak kazandı.

Yük verenler, lojistik firmaları ve kamyoncular, dijital platformda buluşuyor
Lojistik yönetimini dijitalleştirmek ve Endüstri 4.0’a taşımak yolunda hizmet veren TIRPORT, Türkiye pazarına dünya çapında bir Lojistik Teknolojisi Projesi ile girdi ve 2017 yılı itibariyle sektörün öncüleri arasında yer alıyor. TIRPORT dijital iş modelinde (B2B); yük verenler, lojistik firmaları ve kamyoncular dijital platform üzerinden birbirlerine ulaşabiliyor.Yük veren fabrikalar, şirketler ve lojistik firmaları, devam eden lojistik operasyonlarını gerçek zamanlı ve konum tabanlı izleyebiliyorlar.Firmalar kendilerine özel ekranlarıyla, tüm operasyonlarından haberdar olabiliyor ve operasyonlarında doğabilecek aksaklıklara karşı önden önlem alabiliyorlar.

Oyun bozan teknoloji şirketleriyle tanışmanın heyecanı
Bu yılki Create@ AlibabaCloud Start-up yarışmasının Orta Doğu ve Afrika bölgesi ayağını Türkiye’de gerçekleştirdiklerini ifade eden AlibabaCloud Avrupa Genel Müdürü Yeming Wang, “Bu yarışmayla birlikte, dünyanın en inovatif, dönüşümsel ve oyun bozan teknoloji şirketleriyle tanıştığımız için heyecan duymaktayız” dedi.
 
AlibabaCloud tarafından 12 ülkede düzenlenen uluslararası Create@AlibabaCloud Start-Up Yarışması’nın İstanbul’da gerçekleştirilen Orta Doğu ve Afrika bölgesi ayağında; TIRPORT, Fazla Gıda, Kimola, Parkpalet ve Piri Guide,bu yılın Eylül ayında Çin’in Nanjing şehrinde düzenlenecek yarışmanın ikinci etabına katılmaya hak kazandı.
 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Kurban Bayramı öncesi trafik önlemleri

 Kurban Bayramı öncesi trafik önlemleri “Trafik Özel” programında Elvan Palaşoğlu’nun konuğu Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, trafikte alınan önl...

NISSAN’ın yeni elçileri

 NISSAN’ın yeni elçileri UEFA Champions League’in resmi sponsoru NISSAN’ın yeni marka elçileri Chelsea FC’den Eden Hazard, FC Barcelona’dan ...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Doğal gaz

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı