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Çin’de Türkiye’yi TIRPORT temsil edecek

17 Ağustos 2018, 16:39

Lojistik StartUp’ı TIRPORT, Create@Alibaba’nınUnicorn adayları içinde, Türkiye’yi Çin’de temsil edecek.TIRPORT, yapılan ön elemelerde Afrika ve Ortadoğu bölgesinden de katılım yapan 400’e yakın StartUp arasından ilk 15’e girdi.

AlibabaCloud’un15 bölge finalisti için İstanbul Kollektif House’da düzenlediği yarışmada başarılı performans gösteren TIRPORT, 27 Eylül’de Çin’de düzenlenecek dünya yarı finaline katılmaya hak kazandı.



Yük verenler, lojistik firmaları ve kamyoncular, dijital platformda buluşuyor

Lojistik yönetimini dijitalleştirmek ve Endüstri 4.0’a taşımak yolunda hizmet veren TIRPORT, Türkiye pazarına dünya çapında bir Lojistik Teknolojisi Projesi ile girdi ve 2017 yılı itibariyle sektörün öncüleri arasında yer alıyor. TIRPORT dijital iş modelinde (B2B); yük verenler, lojistik firmaları ve kamyoncular dijital platform üzerinden birbirlerine ulaşabiliyor.Yük veren fabrikalar, şirketler ve lojistik firmaları, devam eden lojistik operasyonlarını gerçek zamanlı ve konum tabanlı izleyebiliyorlar.Firmalar kendilerine özel ekranlarıyla, tüm operasyonlarından haberdar olabiliyor ve operasyonlarında doğabilecek aksaklıklara karşı önden önlem alabiliyorlar.



Oyun bozan teknoloji şirketleriyle tanışmanın heyecanı

Bu yılki Create@ AlibabaCloud Start-up yarışmasının Orta Doğu ve Afrika bölgesi ayağını Türkiye’de gerçekleştirdiklerini ifade eden AlibabaCloud Avrupa Genel Müdürü Yeming Wang, “Bu yarışmayla birlikte, dünyanın en inovatif, dönüşümsel ve oyun bozan teknoloji şirketleriyle tanıştığımız için heyecan duymaktayız” dedi.



AlibabaCloud tarafından 12 ülkede düzenlenen uluslararası Create@AlibabaCloud Start-Up Yarışması’nın İstanbul’da gerçekleştirilen Orta Doğu ve Afrika bölgesi ayağında; TIRPORT, Fazla Gıda, Kimola, Parkpalet ve Piri Guide,bu yılın Eylül ayında Çin’in Nanjing şehrinde düzenlenecek yarışmanın ikinci etabına katılmaya hak kazandı.

