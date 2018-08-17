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Brisa, AR-GE yatırımları ile yerli üretimini güçlendiriyor

17 Ağustos 2018, 16:33

Türk mühendislerinin geliştirdiği ürünleriyle üretim hedeflerini büyüten Brisa, %94 olan yerli üretim oranını yükseltmeyi, yerli hammadde ve tedarikçi geliştirme çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.

Bridgestone, Lassa ve Dayton ana markalarıyla Türkiye lastik sektörünün lideri Brisa, katma değerli ürün geliştirme ve üretme faaliyetlerine ivme kazandırmak üzere İzmit fabrikası içerisinde belgelendirilen Ar-Ge Merkezinde yerli teknoloji üretiyor. Son üç yılda 50 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı yapan Brisa,ürettiği yerli teknoloji ve mühendisliği 70 ülkeye ulaştırıyor.



Brisa, belgelendirilen AR-GE Merkezi ile yeni ürünleri pazarın ihtiyaç duyduğu şekilde daha kısa sürede devreye alma, yeni nesil teknolojilerle dünya standartlarında ürün geliştirme gibi kabiliyetlerini artırırken, %94 olan yerli üretim oranını yükseltecek ve ihracatına ivme kazandıracak. Ar-Ge Merkezi, şirketin Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ikinci fabrikasına da hizmet edecek. Tüm bu çalışmalarıyla Brisa ülke ekonomisine ve endüstriyel birikime sunduğu katkıyı artıracak.



Brisa, İzmit’teki ARGE Merkezi’nde tedarik yönetiminden hammaddeye, yeni üretim süreçleri geliştirmeden Ar-Ge mühendisi yetiştirmeye dek pek çok alanda çalışmalara imza atıyor. Bu doğrultuda şirket, uluslararası rekabette güçlenmesini sağlayacak yenilikçi üretim teknikleri ve hammaddelere odaklanıyor, yerli teknoloji geliştirme ve tasarımlar üzerinde çalışıyor.



Aksaray Fabrikası’nda deneme üretimleri başarıyla devam ediyor

Brisa’nın Türk mühendislerinin üretim sektörünün gözbebeği olduğunu belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar “2.700’ün üzerinde çalışanımız ve 1.400 satış noktasındaki 10.000 çalışandan oluşan bayi ağımızla Türkiye’ye hizmet ediyoruz. Müşterilerimize en iyi ürünleri en ileri teknoloji ile sağlamak, her zaman en büyük önceliğimiz. 30 yıldır yatırımlarımızla teknolojiyi Türkiye topraklarında yeşertiyoruz. Son 3 yılda iseAR-GE alanında yaklaşık 50 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırıma ek olarak 50 milyon TL yatırımla da ülkemizde başka hiçbir üreticide olmayan özel karışım teknolojisini hayata geçirdik. Bu yeni teknoloji ile otomotiv firmalarına dünya standartlarında lastik geliştiriyoruz. Yerli tasarım, tedarikçi ve yenilikçi hammadde çalışmalarımızı da önceliğimize alarak her yıl 30 proje geliştiriyoruz. Heyecan verici bir gelişme de Aksaray’daki ikinci fabrika yatırımımız.Anadolu’nun tam ortasında Hasan Dağı eteklerinde kurduğumuz fabrikamızda deneme üretimlerimiz başladı. Akıllı fabrika kriterlerine göre inşa edilen fabrikamızı ülkemize kazandırıyoruz.” dedi.



Yerli Ar-Ge, yerli üretim ve güçlü ihracat için yatırım yapan Brisa, böylece ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Şirket, 2018 yılında 1 milyar TL’nin üzerinde ihracat hedefliyor.



