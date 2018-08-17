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Kurban Bayramı öncesi trafik önlemleri

17 Ağustos 2018, 14:00

“Trafik Özel” programında Elvan Palaşoğlu’nun konuğu Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, trafikte alınan önlemlere dair önemli bilgiler paylaştı. Program, Radyo Trafik Marmara ve Radyo Trafik İstanbul ve Radyo Trafik Ankara ortak yayını ile birçok kişiye ulaştı.