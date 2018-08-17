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Kurban Bayramı öncesi trafik önlemleri

Kurban Bayramı öncesi trafik önlemleri

Tarih 17 Ağustos 2018, 14:00

“Trafik Özel” programında Elvan Palaşoğlu’nun konuğu Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, trafikte alınan önlemlere dair önemli bilgiler paylaştı. Program, Radyo Trafik Marmara ve Radyo Trafik İstanbul ve Radyo Trafik Ankara ortak yayını ile birçok kişiye ulaştı.

Programda öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Bu bayram sahada bir çok amir yer alacak
Son zamanlarda bayram dönemlerinde kaza sayıları artış gösterdi. Ancak alınan önlemler bir şekilde bu sayının daha fazla artmamasını sağlıyor.Bu bayramda farklı olarak sahada birçok amirde yer alacak. Sadece normal görevli arkadaşlarımız değil, daha yetkili kişilerde bulunacak. Kaymakamlar, Valiler dahi bu noktalarda görülecek. İnsansız hava aracı denetimi bu dönem daha da artacak. Normal güzergahlarda 40 km aralıklar ile görevliler olacak. Geçmiş yıllarda en çok kazaların meydana geldiği noktalarda 10 km aralıklar ile denetim yapılacak.

Kırmızı düdük kampanyası
“Kırmızı Düdük” adında ön planda çocuklarımızın olduğu bir kampanyamız var. Denetim yerlerinde durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, görev kartı, t-shirt ve şapka vereceğiz. “Anne ve babanız araba sürerken kurallara uymuyorsa, düdüğünü öttür” diyeceğiz. Ayrıca bu çocukların sosyal medya hesaplarımıza fotoğraf göndermelerini istiyoruz. En çok beğeni alan fotoğrafların sahiplerine de bisiklet hediye edeceğiz. Bu farkındalığı anne ve babaya çocuklar sayesinde ulaştırıyoruz. Ayrıca çocukları da eğitiyoruz. Gelecekte daha bilinçli bireyler olacak.

Trafikte gözünüz, beyniniz yolda olmalı
Cep telefonu hayatımıza çok hızlı girdi. Sosyal medya ile birlikte bu olay çok farklı bir noktaya geldi. Trafikte gözünüz ve beyniniz yolda olmalı. Siz ister kulaklıkla konuşun, ister telefonu elinize alın konuşun, şeritleri takip edemiyorsunuz. Trafikte ben kendime güveniyorum kaza yapmam diye bir şey yok. Sizler karşıdan gelen sürücünün bir hatasında bile alacağınız önlemler ile kazaya engel olmak zorundasınız.

Tuzak radar uygulaması artık yok
Tuzak radar uygulaması artık yok. Radar olacağı zaman tabelalar koyuluyor. Bizim amacımız ceza yazmak değil, kurallara uydurmak.  Bu tuzak radar konusu denetim uygulamalarımızda yok. İhbarlı radar vardır. Diğer konuda ise hız geçişlerine de çok dikkat ediyoruz. Mesela sürücüler radarı gördüğü zaman telefonu elinden bırakıyor, kurallara daha çok riayet ediyor.

Trafikteki kurallar ingiltere’de ne ise türkiye’de o
Çakar lamba için denetimleri yapıp cezaları yazıyoruz. Benim bu konuda anlamadığım buna yetkisi olmayanların neden kendisine böyle bir ayrıcalık yaratmaya çalıştığıdır. Trafikteki kurallar İngiltere’de ne ise Türkiye’de de aynıdır. Kimse kendisine böyle bir ayrıcalık yapmamalı. Trafik polisi sayımız her geçen gün artıyor. Sadece ana arterlere değil, ara yollarda, kılcal damarlara da net müdahalelerde bulunuyoruz.

 

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