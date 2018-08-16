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Sınırlardaki yakıt fiyatları ihracata zarar veriyor

Sınırlardaki yakıt fiyatları ihracata zarar veriyor

Tarih 16 Ağustos 2018, 18:50

%8’in üzerinde kar marjı ile satış yapan istasyonlar nedeniyle hem ülke ihracatı hem de taşımacılık sektörü zarar görüyor!

İhracatı desteklemek amacıyla 2006 yılında ÖTV ve KDV Kanunlarındaki değişiklik ile ihracat yükü taşıyan tırlara sınır kapılarında satılan akaryakıta ÖTV ve KDV muafiyeti getirilirken, akaryakıt satışı yapacak istasyonların kar marjı, 5493 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda, Katma Değer Kanununda ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile en fazla %8 olacak şekilde düzenlendi.

Sınır kapılarında ÖTV ve KDV’den müstesna edilmiş akaryakıt satış fiyatları arasındaki farklılıklar ile ilgili konuşan Recai Şen; “Sınır kapılarında ÖTV ve KDV’den müstesna edilmiş akaryakıt satışı yapan istasyonların satış fiyatları incelendiğinde ilgili kanun maddesine uyulmadığı çok net anlaşılmaktadır. UND tarafından işletilen Gürbulak Sınır Kapısı diğer sınır kapılarıyla karşılaştırıldığında, petrol dağıtım merkezlerine en uzun mesafeye sahip olması sebebiyle en yüksek lojistik maliyete sahip istasyon konumunda olmasına karşın en düşük fiyatla satış yapan kapıdır. An itibari ile 3,11 TL’den yakıt satan ve yakıt stokunun bitmesi akabinde yeni zamlar ile birlikte 3,88 TL’ye satış yapacak olan Gürbulak Sınır Kapısı ile diğer sınır kapıları arasında 1 TL’lik fark bulunmaktadır. Bu fark izahı mümkün olmayan ve kuralları hiçe sayarcasına %8’lik kar sınırının çok daha ötesinde karlar ile sektörü ve ülke ihracatını baltalayan bir anlayışın tezahürüdür. Denetimlerin yapılmaması ve %8’lik kar marjına uymayan firmaların faaliyetlerine devam edilmesi, bu sorunun giderek büyümesine neden oluyor” dedi.

Yakıt satışlarındaki fahiş fiyatların ihracat olan etkisi 120 milyon TL kayıp
Yakıt satışlarındaki değişikliğin sektöre ve ihracatçılara olan yansımasına değinen Recai Şen; “Yakıt satışlarındaki %8’lik kar sınırına uymayan firmaların 1 Ocak ila 16 Ağustos tarihleri arasında sektörün ve dolayısı ile ihracatçılarımızın cebinden çaldıkları meblağ 120 Milyon TL. Bu değişmez ise sene sonuna kadar taşımacılarımız ve ihracatçılarımız üzerinden elde edilecek ilave ve haksız kazanç miktarı 200 Milyon TL’yi bulacak.” dedi.

Sınır kapılarında yapılan vergisiz yakıtın ekonomiye olan etkilerine ve kayıplara değinen Recai Şen; “Yüksek fiyatlı satış yapan akaryakıt istasyonlarında denetim yapılması ve herhangi bir usulsüzlük

tespitinin de en ağır şekilde cezalandırılması şart. Son dönemdeki ekonomimize yapılan saldırılar kapsamında devletimizin yanında olan taşımacılık sektörünü ve taşıdığı yükün sahibi ihracatçılarımız direkt olarak hedef alan bu anlayışın yıkılması için mücadelemizi var gücümüz ile sürdüreceğiz. Devletimizi, sektörümüzün ve ihracatçılarımızın cebine göz diken bu anlayışı ortadan kaldırması için acil şekilde göreve çağırıyoruz.” diyerek sözlerini bitirdi.




 

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