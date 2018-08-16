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Volvo Trucks yetkili servisi Artıfe ServisOne Şekerpınar’da hizmet vermeye başladı!

Volvo Trucks yetkili servisi Artıfe ServisOne Şekerpınar’da hizmet vermeye başladı!

Tarih 16 Ağustos 2018, 18:14

Eylül ayında resmi açılışını gerçekleştirmeye hazırlanan Volvo Trucks yetkili servisi Artıfe ServisOne, 8 Ağustos itibarıyla Şekerpınar’da ilk araç kabulünü gerçekleştirerek bakım ve servis hizmetlerini vermeye başladı.

Temsa İş Makinaları Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Ilgaz Korkmaz konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Temsa İş Makinaları olarak, distribütörlüğünü yürüttüğümüz markaların tamamı için satış yapmanın ötesinde bütünsel hizmet verme anlayışıyla çalışıyoruz. Bunun için satış ve satış sonrasını bütün olarak kapsayan, müşterilerimizin uzun soluklu çözüm ortağı olmaya yönelik bir stratejimiz var. Bu stratejinin bir parçası olarak servis ağımızı da hem nitelik hem nicelik açısından zenginleştiriyoruz. 8 Ağustos’ta ilk araç kabulünü gerçekleştirmiş olan İstanbul Şekerpınar’daki Yetkili Servisimiz Artıfe ServisOne ile satış sonrası hizmet ağımıza yeni bir nokta daha eklemiş oluyoruz. Uçtan uca hizmet verme vizyonumuz ve müşterilerimize, onların her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiren çözümlerimiz ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şimdi Artıfe ServisOne’ın da dahil olduğu, işlerinde uzman ekiplerimizden oluşan yetkin servislerimizde araçlarımızın tüm bakım ve onarımlarını kapsayan kontrat çözümlerimiz ve destekleyici paketlerimiz ile müşteri odaklı hizmetlerimize devam edeceğiz.”





 

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