CoolTech teknolojisi Petronas Syntium

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

16 Ağustos 2018, 14:16

Petronas Syntium ürün ailesi, Formula 1 pistlerinde ve en önemli motor sporları yarışlarında edinilen yüksek tecrübeyle geliştirilmiş CoolTech teknolojisi sayesinde, motoru aşırı ısınmadan koruyor.

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden birisi olarak 1974 yılından bu yana madeni yağ pazarında olan ve 25 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Petronas, binek otomobiller için özel olarak geliştirdiği Petronas Syntium ailesi ile madeni yağ dünyasındaki iddiasını ortaya koyuyor. Dur-kalk sürüşün yoğun olduğu şehir yollarında, ağır yüklü seyahatlerde, yüksek hızlı otoyol sürüşlerinde, çok eğimli yol şartlarında benzersiz bir koruma ve mükemmel performans sağlayan Syntium ürün ailesi, çok supaplı, turbo ya da süperşarj beslemeli, gelişmiş emisyon kontrolüne sahip tüm modern motorların ihtiyaçlarını karşılıyor. Motordaki yıpranma ve aşınmaları önlemeye yardımcı olmak amacıyla yüksek sıcaklıkta yağ buharlaşmasını engelleyen Syntium ürün ailesi, ilk çalıştırmada gerçekleşen sürtünme ve yıpranmayı önlerken, üstün yakıt ekonomisiyle de önemli oranda yakıt tüketimini azaltıyor.Formula 1 pistlerinde ve birçok önemli motor sporları yarışında, AMG işbirliği ve Petronas’ın edindiği tecrübeyle özel olarak geliştirilmiş CoolTech teknolojisiyle donatılan Syntium ürün ailesi, bu teknoloji sayesinde en ekstrem şartlarda bile motorun aşırı ısıyla başa çıkabilmesini sağlıyor. Bu sayede modern sürüş koşulları sebebiyle çok fazla baskıya maruz kalan motorun kritik bileşenlerinin hasar görmesini engelliyor ve oluşabilecek yüksek maliyetli hasarların önüne geçiyor. Aşırı ısıdan etkilenebilen motor parçalarının üzerinde oluşan baskı ve ısıyı emerek transfer eden CoolTech teknolojisi, motor içerisindeki sıcaklığı dengeleyerek performansı mükemmel şekilde koruyor.Tam sentetik Petronas Syntium 7000, Petronas Syntium 5000, Petronas Syntium 3000 ve yarı sentetik Petronas Syntium 800’denoluşan Petronas Syntium ürün ailesi; dizel, benzinli, atmosferik, aşırı beslemeli, yüksek performanslı ya da düşük emisyon değerlerine sahip tüm modern motor seçeneklerinin gereksinimlerini karşılar ya da aşarken, birçok otomotiv üreticisinin de onayını alıyor.