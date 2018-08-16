Bayram araç kiralama sektörünü canlandırdı

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16 Ağustos 2018, 13:03

Turizm ile kader birliği yapan bireysel araç kiralama sektörü, tatil planlarını öne çeken tatilcilerden ilgi gördü.

Geçen sene çizdiği olumlu tablo ile 2018 yılı için hedef büyüten bireysel araç kiralama sektörü yaza olumlu bir giriş yaptı. Seçimlerin ilk turda bitmesi ile tatil planlarına hız veren ve dokuz günlük bayram tatilini de değerlendirmek isteyen yerli turistin tercihi araç kiralamadan yana oldu.Özellikle hava limanlarında bulunan şubelerde büyük bir yoğunluk olduğunu anlatan dünyanın ilk araç kiralama şirketi; “Yerli turist son iki yıldır bireysel araç kiralama sektörüne önemli bir ivme kazandırıyor. Sektör geçen sene yüzde yaklaşık 15 büyüdü. Bu sene bayram tatili sonrasında yaşanan kısa süreli durgunluk, seçimlerin ilk turda bitmesi ile yerini hareketli günlere bıraktı. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde araç kiralamaları yüzde 30-35 aralığından arttı” dedi.Kurban Bayramı tatilinin de sektöre ciddi bir ivme kazandırdığının altını çizen Hidayetoğlu, “Bayram tatilleri sektörümüz için oldukça verimli dönemler. Araçların büyük bir kısmı ‘Uç ve Kirala’ yöntemiyle havalimanlarından kiralanıyor. Uçuş sonrası yapılan kiralamalar haricinde, şehir dışına araçla seyahat etmek isteyen kitleler de mevcut. Bu müşterilerimize şehir merkezlerindeki kiralama ofislerimizden hizmet veriyor olacağız. Bayram tatillerinde genellikle sektör yüzde 100 kapasite ile çalışıyor. Bu sene de beklentimiz bu yönde. Ayrıca bu yıl yabancı turist ilgisi de hem turizm sektörünün hem de araç kiralama sektörünü canlandırdı” dedi.Sektörün operasyonel kiralama tarafında da olumlu bir tablo çizdiğini anlatan Hidayetoğlu, “Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği - TOKKDER’in 2018 yılı ilk çeyrek verilerine göre, operasyonel araç kiralama sektörü ilk üç aylık dönemde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 23,4’ü olan 28 bin 680 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 2 milyar 957 milyon TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 29 milyar 500 milyon TL’yi aştı.Özellikle finans ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren şirketler yeni araç satın almak yerine kiralama yoluna gidiyor. Kurumlara önemli kazanımlar sunan operasyonel kiralama sektörünün yakaladığı bu ivmeyi devam ettireceğine inanıyorum” dedi.