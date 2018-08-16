Bridgestone, yeni nesil bir Polimer geliştirdi

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16 Ağustos 2018, 12:41

Global lastik ve kauçuk ürünleri lideri Bridgestone, lastikler için çok daha az materyalle çok daha fazla dayanıklılık sunan yeni nesil bir polimer geliştirdi.

Dünyanın en büyük lastik ve kauçuk şirketi olarak Bridgestone, operasyonlarını dünyanın kapasitesi ile dengeleme ve müşterilerinin çeşitli ihtiyaçlarını ele alarak karşılamaya çalışırken sürdürülebilir bir toplum sağlanmasına katkıda bulunma konularında çalışmalarına devam edecek.









Global lastik ve kauçuk ürünleri lideri Bridgestone, lastikler için çok daha az materyalle çok daha fazla dayanıklılık sunan yeni nesil bir polimer geliştirdi. Yüksek Dayanımlı Kauçuk (HSR) adı verilen bu yeni nesil polimer, kauçuğun esnekliğini reçinenin sertliğiyle bir araya getiriyor. HSR, Bridgestone’un üretimde %100 sürdürülebilir materyaller kullanma hedefine önemli bir katkı sunacak.Bridgestone Corporation, moleküler seviyede kauçuk ve reçineleri birbirine bağlayan dünyanın ilk polimerinin başarılı bir şekilde geliştirildiğini duyurdu. Bu yeni polimer, yaygın olarak kullanılan sentetik kauçuğa oranla daha yüksek dayanıma sahip olan normal kauçuğun da üzerinde dayanıklılık performansına sahip. Bridgestone’un geliştirdiği bu polimer, doğal kauçukla kıyaslandığında, çatlamaya karşı en az 5 kat, yüksek aşınmaya karşı az 2,5 kat ve kopmaya karşı en az 1,5 kat daha dayanıklı.Yüksek Dayanımlı Kauçuk (HSR) olarak adlandırılan bu yeni polimer, Bridgestone’un tescilli ve yenilikçi gadolinyum (Gd) katalizörünü kullanarak bütadien ve izopren gibi sentetik kauçuk bileşenlerini etilen gibi reçine bileşenleriyle moleküler seviyede (kopolimerizasyon aracılığıyla) bağlayan hibrit bir materyal. 2016 yılında duyurusu yapılan poliizopren kauçuğu sentezlemek üzere kullanılan Gd katalizör teknolojilerinin geliştirilmesi ile elde edilen bu yeni nesil materyal, kauçuğun esnekliğini reçinenin sertliğiyle bir araya getiriyor.HSR, doğal kauçuğun özelliklerini gölgede bırakarak dayanıklılık ve aşınma dayanımı seviyelerini üst seviyelere taşıyor. Bu nedenle, daha az materyalle hedeflenen performans seviyelerine ulaşılmasını sağlayan yeni nesil lastik malzemesi. Bridgestone, Bridgestone Group Uzun Vadeli Çevre Vizyonu kapsamında 2050 yılı için belirlemiş olduğu %100 sürdürülebilir materyaller hedefine ulaşılmasında HSR’nin güçlü bir katkı sağlayacağını öngörüyor. Bridgestone ayrıca lastik dışındaki ürünlerde de HSR kullanımı olasılığını aktif bir şekilde araştırmayı amaçlıyor.