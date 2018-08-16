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Bayram tatili araç kiralama taleplerini artırdı

Bayram tatili araç kiralama taleplerini artırdı

Tarih 16 Ağustos 2018, 12:38

Rigorent, yakaladığı bu büyüme hızı kapsamında yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi yine çok sayıda kişinin tercihi olarak, araç kiralama taleplerinde yükselişe geçti.

Yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına, seyahat acentesinden marangoza kadar farklı alanlarda toplam 6 bine yakın hizmet birimi ile müşterilerinin yanında yer alan Tur Assist’in bireysel araç kiralama hizmeti Rigorent, sektörde fark yaratarak binlerce kişinin tercihi olmaya devam ediyor. Türkiye’de 20. yılını geride bırakan, asistans sektörünün lider ismi Tur Assist’in kısa dönem araç kiralama markası Rigorent, müşteri memnuniyetini ön planda tutan yaklaşımlarıyla hizmet kalitesini her zaman bir üst seviyeye taşımayı amaçlayarak, uzun vadede pazarın etkin oyuncuları arasında yer alacağını gözler önüne serdi. Bu başarısını rakamlara da yansıtarak sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme elde eden Rigorent, bu kapsamda Kurban Bayramı tatili öncesi de yine çok sayıda kişinin tercihi oldu.

Hedef: Daha yaygın lokasyon
Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, “Rigorent, doğrudan müşteriye ulaştığımız ve bu nedenle çok heyecan duyduğumuz araç kiralama markamız. Bu nedenle gerek hizmet noktalarımız gerekse hizmet standardımız açısından kontrollü genişleme stratejisi ile ilerledik. Tüm bunlarla birlikte rahatlıkla söyleyebiliriz ki beklediğimizden yüksek taleple karşılaştık. Söz konusu taleplerde Kurban Bayramı tatili öncesi de önemli bir yoğunluk yaşanıyor” açıklamasını yaptı. Araç filosunda genişlemeye giderek daha fazla lokasyonda hizmet vermeyi hedeflediklerinin altını çizen Fenercioğlu, “Bu doğrultudaki çalışmalarımızı da tamamladık. Bireysel müşterilerimiz ile bu yıl daha yaygın lokasyonlarda buluşacağız” dedi.

Rigorent’in Türkiye genelinde hizmet verdiğini dile getiren Fenercioğlu, araç kiralamada en fazla talebin İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya illerinden geldiğini söyledi. Fenercioğlu, Kurban Bayramı tatili öncesi de İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Karadeniz bölgesi illerinin hem yerli hem yabancı müşterilerin araç kiralama açısından yüksek rağbet gösterdiği lokasyonlar olduğuna dikkat çekti.

Ekonomik sınıf tercihleri artıyor
Rigorent’in filosundaki araçların tamamen sektörel talebin dağılımını yansıttığının altını çizen Fenercioğlu, “Özellikle son zamanlarda ekonomik sınıfın tercih edilirliğinde artış var. Biz de filomuzu özellikle ekonomik ve orta sınıf araçlarla zenginleştirdik. Bununla beraber üst segment araçlarımızla da farklı müşteri beklentilerine cevap verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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