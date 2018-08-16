Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne 10 adet Körüklü CNG

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16 Ağustos 2018, 12:03

Mercedes-Benz Türk tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teslimatı gerçekleştirilen 10 adet Körüklü CNG Mercedes-Benz Conecto için Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda halka açık bir tören düzenlendi.













Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik törende yaptığı konuşmada; “Kayseri’nin ulaşım imkanlarını rahatlatmak için geçtiğimiz seneyi ‘Ulaşım Yılı’ ilan ederek altyapı çalışmalarına ağırlık verdik; yeni bulvarlar, yollar ve kavşaklar yaptık. Başlattığımız ulaşım atağımızı 10 adet, 18 metrelik körüklü otobüs ile sürdürüyoruz. Doğalgaz ile çalışan yeni otobüslerimiz ile hem ekonomik hem de çevreci ulaşım yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Bu yeni Mercedes-Benz otobüslerimizi bugünden itibaren Kayseri’nin en yoğun hatlarında kullanıma sunuyoruz. Son 3.5 yılda toplam 133 yeni otobüsü Kayseri’nin ulaşım filosuna dahil ettik. Aldığımız yeni otobüslerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.Tam alçak tabanlı bir otobüs olma özelliğine sahip Conecto körüklü, yolcu yoğunluğu yaşanan şehir merkezlerinde konforlu ve ekonomik kullanım için ideal ölçülere (18 m uzunluk, 2,55 m en ve 3,45 m dış yükseklik) sahip olup, 22,97 m’lik dönme çapı ile kullanıcısına yüksek bir manevra kabiliyeti sunuyor. Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Fabrikası’nda üretilen Conecto körüklü, kataforez daldırma boya tesisinde gördüğü işlem sayesinde korozyona karşı en iyi şekilde korunuyor.Dört kapısı ve alçak tabanlı yapısıyla yolculara binme ve inmeyi konforlu hale getiren körüklü Conecto’da bu konfor, standart olarak sunulan yana eğilme fonksiyonu ile daha da artıyor. Yaşlı, çocuk, hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara, tekerlekli sandalye veya çocuk arabası kullanıcılarına otobüse rahat binme ve inme olanağı sunuyor. Öte yandan körüklü Conecto’nun alçak taban yapısı ve dört geniş kapısı duraklarda yolcuların araca binmelerini ve inmelerini kolaylaştırarak yolcu akışını hızlandırıyor ve aracın yoğun olduğu hatlarda bile atik hareket etmesini sağlıyor.Körüklü Conecto’nun yolcu kapasitesi 36 oturan, 118 ayakta ve 1 engelli olmak üzere 148 kişi.Geniş, renkli yan camlar, önde 2313 mm, arkada 2317 mm iç yüksekliği, ferah iç mekan, rahat ve modern koltuklar körüklü Conecto’da çağdaş bir yolculuk ortamı sunuyor. Şoför mahalli ise ergonomik ve güvenli araç kullanımını sağlayacak şekilde tasarıma sahip, opsiyonel olarak yolcu bölümünden ayrı bir klima ve havalandırma sistemi de mevcut.Körüklü Conecto gücünü, aracın arka kısmında bulunan ve üçüncü aksı tahrik eden Euro-6 normuna uygun sıra tipi 6 silindirli Mercedes-Benz M 936 G motorundan alıyor. Ekonomik ve çevreci bu motor, 222 KW (298 HP) gücü sayesinde Conecto körüklü, yüksek performans ve çekiş değerleri sunuyor.Geniş kapsamlı aktif güvenlik paketi ile donatılan körüklü Conecto, tüm tekerleklerde disk frene sahip. Aracın standart donanımında bulunan ABS (Anti Blokaj Sistemi), ASR (Anti Patinaj Sistemi) ve EBS (Elektronik Fren Sistemi) seyir güvenliğini sağlıyor. Otomatik şanzımana entegre çalışan retarder, aracın fren sistemi ile birlikte sarsıntısız yavaşlamasını sağlıyor ve fren mesafesini kısaltıyor, fren ömrünü uzatıyor.Otobüs üretiminde 50 yılı aşkın deneyime sahip olan Mercedes-Benz Türk, üretim kapasitesi ile şehir içi toplu taşımacılık alanında teknoloji ve kalitede öncü araçlar üretiyor. Şirket, bu araçların üçte ikisini de başta batı Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ederek Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunuyor.