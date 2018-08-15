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CHEP Türkiye “Sıfır Zarar” da ilk 5’te

15 Ağustos 2018, 14:53

“Sıfır Zarar” ekibi tarafından gerçekleştirilen kontroller ve denetimler sonucunda CHEP Türkiye ofisi yüzde 99,06 puanla 5’inci sırada bulunuyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için, ürün ve hizmetlerin çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen CHEP, “Sıfır Zarar” stratejisi dahilinde çalışanların ve paydaşların iş kazası risklerini azaltacak önlemler almak için çalışmalar yapıyor. Topluma ve çevreye kattığı değeri her geçen gün artırmaya yönelik önlemler alan CHEP, ekonomik hususların sağlık ve güvenliği, çevreye ve insan haklarına saygıyı geçersiz kılmasına izin vermiyor.



Bu kapsamda, CHEP Global “Zeroharm” ekibi tarafından 22 Avrupa ofisinde çeşitli kontroller ve denetimler gerçekleştiriliyor. 17 ana madde ve 398 sorudan oluşan denetim sonucunda CHEP Türkiye ofisi yüzde 99,06 puanla 5’inci sırada yer alıyor. Sağlık ve güvenlik alanında; belge denetimi ve yasal uygunluk, yönetim planı, danışma ve iletişim, eğitim, risklerin tanımlaması, değerlendirmesi ve risk kontrol önlemlerinin yanı sıra tesisler ile ekipmanların işletilmesi ve güvenliği, tehlikeli maddelerin yönetimi, sağlık ve güvenlik inceleme programı, acil durum prosedürleri, ramak kala raporları, yaralanma yönetimi gibi maddeler dikkate alınıyor. Aynı zamanda çevresel uyum, mal kaybı kontrolü, engelli, genç ve hamile personel prosedürleri, saha personeli ve çalışma ortamının güvenliliği gibi başlıklar da diğer maddeler arasında yer alıyor.



CHEP “Sıfır Zarar” kapsamında iş kazası sıklık oranını yüzde 32 azalttı

CHEP çalışanları, Ramak Kala raporlamalarıyla olası risklerin ortadan kaldırılmasını sağlıyor; güvenli ve uygun iş davranışlarıyla insanlara, haklarına ve çevreye zarar vermekten kaçınıyor. Tüm insanlara eşit şekilde değer veren CHEP, tüm çalışanlarını, aynı saygıyı tedarik zinciri süresince de göstermeye teşvik ediyor. Aynı zamanda “Sıfır Zarar” stratejisi ile çevreye de saygı duyan CHEP, doğal kaynakları daha verimli kullanmaya, atıkları en aza indirmeye, ürünlerin ve hizmetlerin sürdürülebilir kullanımına önem gösteriyor. CHEP’in çalışmaları doğrultusunda 2017 yılında yüksek risk alanları tespit edilerek iş kazası sıklık oranı bir önceki yıla göre yüzde 32 azaltıldı.



