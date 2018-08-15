Anasayfa » Güncel

Türkiye’nin “en hızlı” enerjisi bayramda yollarda olacak

15 Ağustos 2018, 11:24

Elektrikli araç sürücüleri, bayram tatilinde elektrikli şarj noktalarında dinlenirken araçlarını ücretsiz şarj edebilecek.

Zorlu Enerji’ninyeni nesil teknoloji markası ZES (Zorlu Energy Solutions)ilkini İstanbul Zorlu Center’da kurduğu Türkiye’nin en hızlı şarj noktası sonrası Türkiye’de elektrikli araç ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacak elektrikli araçşarj noktalarının kurulumuna hız kazandırdı.



ZES,İstanbul-İzmir otoyolundaki O3, O37ve O68 dinlenme tesislerinde şarj ünitesi kurulumunu yaptı. ZES elektrikli araç şarj noktaları “Bozüyük-Sarar Outlet ve “Susurluk-Festiva”’da 15 Ağustos itibarı ile hizmet vermeye başladı. Yatırımların devamında “Afyon-Kolaylı Dinlenme Tesisi” “Uşak-Festiva” ve “Bolu- Highway” olmak üzere üç noktada daha yapılacak kurulumla ZES elektrikli araç şarj noktalarının sayısı 9’ayükselecek.



Türkiye’nin en hızlı şarj noktasını Zorlu Center’da hayata geçiren ZES, yeni kurulumlarıyla birlikte siztem üzerinden aynı anda şarj edilebilecek araç sayısını 40’a çıkarırken elektrikli araç sahipleri bayram boyunca İstanbul-İzmir-Ankara üçgeninde özgürce ve kesintisiz seyahat edebilme imkanına kavuştu.



Ücretsiz ZES Kartınızı almayı unutmayın!

Elektrikli araç sürücülerinin ZES sistemi tarafından tanınabilmesi ve daha kaliteli hizmet alabilmeleri çok kolay, ZES App’iindirip, talep formunu doldurmakyeterli.Kart ve üyeliğin tamamen ücretsizolduğu sistemde, kullanıcılar ZES App uygulaması üzerinden abonelik işlemlerini yapabiliyor, şarj noktalarınınyerlerini görebiliyor ve navigasyonla kolayca ulaşabiliyorlar.



Kartlar, ZES kullanıcıları için kişiselleştirilerek merkezi olarak taleplerini takip eden 2 iş günü içinde sahiplerine gönderiliyor. ZES kullanıcıları, sistem ve hizmetler hakkında bilgi almak, üye olmak için web sitesi ve mobil uygulamadan faydalabiliyor. İhtiyaç duyulduğunda iseteknik konulardaçağrı merkezinden canlı destek alınabiliyor.



Türkiye’nin en hızlı şarjı ile bayram trafiğinde rahat edin



Temel olarak normal (AC-22kW) ve hızlı (DC-100kW) olmak üzere iki tip şarj istasyonubulunan ZES, hızlı şarj noktalarında araç tipi ve modeline bağlı olarak 30-60 dk arasında şarj imkanı sunuyor. Hızlı şarj noktalarında aynı anda dört araca hizmet verilebiliyor.



Öncelik olarak üç büyük şehir olan İstanbul-Ankara-İzmir rotalarını yüksek hızlı şarj noktaları ile kapsayarak bayramda kullanıcılarakonfor ve hız sağlamayı hedefleyen ZES,farklı illerde standart hızlı (22kW) 40 şarj noktasına sahip. İlk ve en hızlı şarj ünitesini Zorlu Center içinde faaliyete geçiren ZES, şarj noktası sayısını sene sonuna kadar 100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyor.



