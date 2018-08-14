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Citroën C3 WRC Rally Deutschland’a hazır
14 Ağustos 2018, 16:29
Rally Deutschland’da Citroën’i iki ekip temsil edecek.
2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın sekizinci ayağı olan Rally Finland’ın ardından sıra Almanya’da düzenlenecek Rally Deutschland’da. Almanya’nın benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili asfalt etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.
Rally Finland’da üç ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Rally Deutschland’da iki ekip ile start alacak. Craig Breen – Scott Martin ve Mads Østberg – Torstein Eriksen ekipleri Citroën Total Abu Dhabi WRT için Almanya’da etaplarda olacak.
Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroën serisinin Rally Deutschland için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başladı. Videoda Citroën pilotu Craig Breen yarış hakkında temel bilgileri veriyor. Hazırlanan videoya buradan ulaşabilirsiniz.
Yarış ile ilgili bilinmesi gerekenler
• 18 etaptan oluşan yarışın özel etap uzunluğu 325.76 km.
• Yarışta ekipleri ve otomobilleri zorlu etaplar kadar değişken karakterli zemin de zorlayacak.
• 2001 yılında Philippe Bugalski Xsara WRC ile
2002 yılından 2006 yılına kadar Sébastien Loeb Xsara WRC ile
2007 yılından 2010 yılına kadar Sébastien Loeb C4 WRC ile
2011 yılında Sébastien Ogier DS3 WRC ile
2012 yılında Sébastien Loeb DS3 WRC ile
2013 yılında Dani Sordo DS3 WRC ile Citroën’e birinciliği getiren isimler oldu.
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