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GAZ'da erken bayram

GAZ'da erken bayram

Tarih 14 Ağustos 2018, 16:17

GAZ Türkiye, kısa bir süre için satışa sunduğu GAZelle Next panelvan ve kamyonetleri çok özel fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

Kuru sabitleyerek ve fiyatlarına fark yansıtmadan kullanıcısına ciddi bir avantaj sağlayacak, GAZelle Next kamyonetler 61.705 TL'den başlayan fiyatlarla GAZelle Next Panelven'lar ise 71.344 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Üstelik 5.000 TL'ye varan nakit ve takas indiriminden müşteriler yararlanabiliyor. Rakiplerine göre ciddi fiyat avantajıyla satışa sunulan GAZelle Next'lere bayrama kadar çok cazip koşullarla sahip olunabiliyor.

Yol bilgisayarı, ABS+EBD fren sistemi, 150 HP gücünde Cummins motoru, üstün yükleme kabiliyeti, 3 yıl/150.000 km garantisi, konforlu ergonomik kabini, 8 yıl anti korozyon garantisiyle GAZelle nextler rakiplerine fark atıyor.


 

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