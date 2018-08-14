TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Türkiye Petrolleri hedeflerine “Satış gücü”nü yanına alarak ilerliyor

Türkiye Petrolleri hedeflerine “Satış gücü”nü yanına alarak ilerliyor

Tarih 14 Ağustos 2018, 16:11

Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş., her yıl düzenlediği ve yönetim kadrosu ile saha satış ekiplerini buluşturan “Satış Gücü” toplantısını gerçekleştirdi.

Akaryakıt sektörünün lider kuruluşlarından Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş., 2-4 Ağustos günleri arasında İzmir Balçova Termal Otel’de gerçekleştirdiği “Satış Gücü” toplantısıyla Türkiye genelinde görev yapan bölge ve saha müdürlerinden oluşan saha satış ekibiyle bir araya geldi. Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu ve genel merkez yönetim kadrosunun da katıldığı toplantıda, 2018 yılının ilk 8 ayının değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca yönetim kadrosu ile saha satış ekibi; şirketin yeni dönem stratejileri, organik ve inorganik büyüme planları konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Sektöre öncülük edecek yeni projelerinde de masaya yatırıldığı toplantı, başarıyla tamamlandı.

Toplantının ilk günü Türkiye Petrolleri’nin Adblue tedarikçisi olan Güven Anadolu Group ve şirketin madeni yağlar alanında yeni bir iş ortaklığına imza attığı Castrol yetkilileri, ürün bilgilendirme sunumları yaptı. İkinci günde ise şirketin ilk 8 ay satış rakamları değerlendirildi. Ardından saha ekiplerinin her biri performans değerlendirmesi için ayrı ayrı sunumlar gerçekleştirdi. Toplantının son gününde şirketin güçlü finansal yapısına vurgu yapılarak yeni yatırım planları hakkında bilgiler aktarıldı. Saha satış ekibinin bayi sayısını artırmaya yönelik önerilerinin de dinlenildiği toplantı, önümüzdeki dönem strateji ve hedefleri konusunda genel bir değerlendirmeyle son buldu.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Audi dünyasının en iyileri Türkiye’den

 Audi dünyasının en iyileri Türkiye’den Doğuş Otomotiv-Audi Ekibi,Audi Quiz Challenge yarışmasında dünya birincisi oldu.

Brisa, Yolculuğun Öncüsü Girişimcileri arıyor

 Brisa, Yolculuğun Öncüsü Girişimcileri arıyor Brisa, Work in lot girişimcilik platformu ile ilk açık inovasyon projesine imza attı.

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ulaşım ve üretim bütünlüğü

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı