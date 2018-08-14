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Türkiye Petrolleri hedeflerine “Satış gücü”nü yanına alarak ilerliyor

14 Ağustos 2018, 16:11

Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş., her yıl düzenlediği ve yönetim kadrosu ile saha satış ekiplerini buluşturan “Satış Gücü” toplantısını gerçekleştirdi.

Akaryakıt sektörünün lider kuruluşlarından Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş., 2-4 Ağustos günleri arasında İzmir Balçova Termal Otel’de gerçekleştirdiği “Satış Gücü” toplantısıyla Türkiye genelinde görev yapan bölge ve saha müdürlerinden oluşan saha satış ekibiyle bir araya geldi. Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu ve genel merkez yönetim kadrosunun da katıldığı toplantıda, 2018 yılının ilk 8 ayının değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca yönetim kadrosu ile saha satış ekibi; şirketin yeni dönem stratejileri, organik ve inorganik büyüme planları konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Sektöre öncülük edecek yeni projelerinde de masaya yatırıldığı toplantı, başarıyla tamamlandı.



Toplantının ilk günü Türkiye Petrolleri’nin Adblue tedarikçisi olan Güven Anadolu Group ve şirketin madeni yağlar alanında yeni bir iş ortaklığına imza attığı Castrol yetkilileri, ürün bilgilendirme sunumları yaptı. İkinci günde ise şirketin ilk 8 ay satış rakamları değerlendirildi. Ardından saha ekiplerinin her biri performans değerlendirmesi için ayrı ayrı sunumlar gerçekleştirdi. Toplantının son gününde şirketin güçlü finansal yapısına vurgu yapılarak yeni yatırım planları hakkında bilgiler aktarıldı. Saha satış ekibinin bayi sayısını artırmaya yönelik önerilerinin de dinlenildiği toplantı, önümüzdeki dönem strateji ve hedefleri konusunda genel bir değerlendirmeyle son buldu.



