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Brisa, Yolculuğun Öncüsü Girişimcileri arıyor

14 Ağustos 2018, 13:06

Brisa, Work in lot girişimcilik platformu ile ilk açık inovasyon projesine imza attı.

Türkiye’nin lastik sektörü lideri Brisa,Workinlot girişimcilik platformu iş birliği ile ilk açık inovasyon projesine imza attı. Brisa’nın “Yolculuğun Geleceğini Tasarlıyoruz”vizyonu doğrultusunda,Yolculuğun Öncüleri adlı açık inovasyon programını hayata geçiren Brisa, üniversite öğrencileri, girişimciler, mühendisler, tasarımcılar, yazılımcılar başta olmak üzere,yeniyi keşfetme tutkusu olan herkesi bu programda buluşmaya davet ediyor.



Programıntemel amacı; yolculuğun geleceği, lastiklerin geri dönüşümü ve lastik ömrü ve performansı konularında; planlama, hizmet, ürün, iş mükemmelliği ve geleceğin mobilite çözümleri gibi alanlarda inovatif fikirlerin paylaşılmasını teşvik etmek ve hayata geçme sürecini desteklemek.



Bu açık inovasyon girişiminin, Brisa için stratejik bir önem taşıdığını vurgulayan Brisa Girişimcilik Direktörü Oğuzhan Avdan,“Dünya, otonom ve bağlantılı sürüş, paylaşım ekonomisi, elektrifikasyon gibi teknolojilerle yepyeni bir yolculuk deneyimine hazırlanıyor. Bu alanda faaliyet gösteren bir şirket olarak biz de müşterilerimize yeni nesil yolculuk deneyimleri sunmaya yönelik hizmetlerimizi, ürünlerimizi ve süreçlerimizi değişen dünya ileuyumlu hale getirmek için çalışıyoruz. Bunun da ancak girişimcilik ve inovasyon ekosistemlerinin geliştirilmesine bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu bilinçle Brisa, girişimcilik ve inovasyon yapıları üzerinde uzun yıllardır çalışıyor. Bugün ise bu yapılarla dışarıya açılmaya ve kendi ekosistemimizi oluşturmaya hazırız. Günümüz sorunlarına yaratıcı çözümler sunma tutkusuna sahip girişimcilere ulaşan Workinlot, bu anlamda bizim için önemli bir iş ortağı oldu. İnanıyorum ki Yolculuğun Öncüleri programı, yenilik lideri Brisa’nın Türkiye’de ilkleri hayata geçireceği yeni projelerin temelini oluşturacak ve bu alandaki çalışmalarına ivme kazandıracak. Aynı zamanda girişimcilik ekosisteminin gelişimine de katkı sağlayacak.”



“Yolculuğun Öncüsü” Brisa’dan yatırım alma fırsatı yakalayacak

İnovatif iş fikri, prototip ve girişim geliştirme programı olarak tasarlanan Yolculuğun Öncüleri, Brisa tarafından belirlenen çağrılar etrafında şekilleniyor. Bu kapsamda, ‘Yolculuğun Geleceği’ çağrısı ile bağlanabilirlik, otonom sürüş, paylaşım ekonomisi ve elektrifikasyon mega trendleri doğrultusunda iş modeli ve prototipler geliştirilecek. ‘Lastiklerin Geri Dönüşümü’ çağrısı ile ömrü tamamlanmış lastikleri, sürdürülebilirlik bakış açısıyla, en verimli ve doğayla uyum içinde geri dönüştürmenin yollarıkeşfedilecek. ‘Lastik Ömrü ve Performansının Ölçülmesi’ çağrısı ile de Brisa’nın yüksek teknoloji ürünü lastiklerinin hangi koşullarda kullanıldığı ölçümlenerek yeni nesil çözümler geliştirilecek.



Üçetap ve final olmak üzere dört aşamadan oluşan sürecin ilk etap başvuruları 26 Ağustos 2018 tarihinde sona eriyor. Her bir etaptaaçacağı yeni çağrılarla Brisa, Türkiye’nin her yerinden katılacak başarılı girişimcilere finansal destek,mentörlük ve girişimcilik eğitimi gibi çeşitli fırsatlar sunacak. Finalist olan proje sahibi ekipise 10 bin liralıködülün yanı sıra girişimininhayata geçirilmesi için yatırım alma şansına sahip olacak.

