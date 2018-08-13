BANTBORU:“5 Milyon Euro yatırım için düğmeye bastık“

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13 Ağustos 2018, 11:36

BANTBORU, daha fazla kapasite ve istihdam için 5 milyon Euro yatırım planlıyor.

Rekabetçi Performans sloganıyla, kendi alanında dünyanın en önemli 5 kuruluşu arasında yer alan, otomotiv ve beyaz eşya yan sanayinde dünya devleri ile başa baş rekabet eden BANTBORU, yatırımları ve küresel ayak izini büyütmeye yönelik hamleleriyle büyümesini sürdürüyor.Kalite ve rekabetin en üst düzeyde önem taşıdığı otomotiv ve beyaz eşya üretimi endüstrilerinde, dünya devi üreticilerin en önemli projelerinde yer almak için, yan sanayide dünya devi olmuş şirketlerle rekabet ettiklerini belirten, “BMW, Ford, Mercedes, Renault ve Peugeot-Citroen gibi küresel otomotiv üreticilerinin, kendi büyümeleri açısından en önemli programlarında iş ortağı olarak yer alıyoruz. Bu programlar arasında yeni nesil elektrikli otomobiller de yer alıyor. Beyaz eşya tarafında ise, Ar-Ge yeteneklerimiz ve kendi geliştirdiğimiz ürünlerimizle, BSH (Bosch Siemens Hausgerate), Arçelik, Uğur Soğutma ve BundyRefrigeration ile çalışıyoruz. Dünya devlerinin, milyonlarca üretim rakamına ulaşan projelerine ‘ürün satışı’ gündeme geldiğinde, küresel firmalarla rekabet ediyoruz” şeklinde konuştu.Yüzde 30’u Aşan Büyümeyi Sürdürmeyi Hedefliyor; 5 Milyon Euro Yatırım İçin Düğmeye Basıyor2017 yılında cirosunu, bir önceki yılda yaklaşık yüzde 32 büyüme ile 152 milyon düzeyine çıkaran BANTBORU’nun, benzer büyüme ivmesini bu yıl da sürdürmeyi hedeflediğini dile getiren“2018 yılında ihracat odaklı büyüme ile, 200 milyon ciro hedefliyoruz. Eylül ayı içerisinde startını vereceğimiz 5 milyon Euro’luk yatırım planımızla, kapasitemizi artıracağız. Ayrıca halen 560 kişiye sağlamakta olduğumuz istihdama ilaveten, 150 kişiye daha doğrudan istihdam sağlayabileceğiz” dedi., şirketin üretim tesislerinin, toplamda 30 bin metrekarelik kapalı alana yayıldığını belirtti ve “Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezimizi de barındıran üretim tesislerimizde, hammaddeden nihai ürüne kadar tüm prosesleri kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Ana üretim tesisimiz, Gebze Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alıyor. İzmit Köseköy’de, beyaz eşya sektörü için boru imalatı ve kaplama işlemi gerçekleştirdiğimiz ikinci bir üretim tesisimiz daha var. Ayrıca stratejik olarak büyük bir önem taşıyan ve gerektiğinde hızlıca üretim tesisine dönüştürebileceğimiz bir depomuz Almanya’da faaliyet gösteriyor” dedi.Ürünlerinin, nihai tüketiciye doğrudan ulaşmasa da, insanların gündelik hayatıyla doğrudan ilişkili olduğuna vurgu yapan“Müşterilerimizin spesifik ihtiyaçları doğrultusunda ürettiğimiz yüksek kaliteli boru sistemlerimizle, insanların her gün kullandıkları otomobillerinde, fren, debriyaj, direksiyon ve yakıt sistemleri gibi nihai ürün kalitesi, performans ve güvenlik açısından kritik öneme sahip sistemlerde yer alıyoruz. Gıdaların güvenli ve tasarruflu bir şekilde saklanmasını, keyifle tüketilmesini sağlayan buzdolaplarında biz varız. Yatırım planımız, yıllık üretim kapasitemizi 80 milyon metre düzeyine çekecek. Dünyamızın çevresi, yaklaşık 40 milyon metredir. Her yıl, dünyanın çevresini iki kez dönecek uzunlukta ürün üretebileceğiz” şeklinde konuştu.BANTBORU’nun rakiplerinin, bu alanda son derece köklü ve büyük, global şirketler olduğunu vurgulayan, “Ancak, üretim kalitemiz, esnek iş yapış modellerimiz ve dünya devlerinin projelerine uyum sağlayabilmemizi mümkün kılan teknolojimizle, rakiplerimizle ölçekten bağımsız güçle başa baş rekabet ediyoruz. Ölçek bağımsız rekabet becerisinin kendimiz açısından sürdürülebilirliği, ülkemiz açısından katma değeri, rekabeti sadece fiyat bazlı olmaktan çıkarmaktan geçiyor. Rekabetçi Performans gücümüz, kendisini burada gösteriyor. Üretim kalitemiz, teknolojimiz, müşterilerimizin beklenti ve taleplerini öngörüp, en iyi şekilde karşılamamızı sağlayan esnek, ancak yüksek disiplinli iş modelimiz, BANTBORU’yu ‘ucuz alternatif’ olmaktan çıkarıp, ‘rekabetçi alternatif’ kimliğine büründürüyor. Müşterilerimiz, bizimle çalıştıklarında maliyetin çok ötesinde avantajlar elde edeceklerini biliyorlar. Rekabet oyununu, fiyat değil, fayda bazlı kuruyoruz” dedi.Günümüzde hızla gelişen teknolojinin, küresel rekabet parkurunu yeniden tanımladığını belirten, devamla şunları söyledi: “Küresel rekabetin parkurunda, sadece şirketler ve markalar değil, ülkeler de yarışıyor. Ülkemiz markalarının uluslararası Rekabetçi Performansı, Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyor. Avrupa’dan Hindistan’a uzanan bir coğrafyada, sahip olduğumuz Rekabetçi Performans avantajını, şirketimiz ve ülkemiz ekonomisi için daha fazla katma değere dönüştürmek amacıyla yatırımlarımızı sürdürüyoruz; küresel rekabet gücümüzü artıracak, uluslararası ayak izimizi büyütecek adımları daha hızlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz. Öte yandan, günümüzün rekabet ortamında sadece bu da yeterli değil. Günümüzde şirketlerin ve markaların değer zincirleri, sadece fiyat, fayda gibi fiziksel değerleri değil, sosyal değerleri de sunmak durumunda. BANTBORU bugün, gerek küresel ayak izi ve iş yapış şekilleri, gerekse sosyal angajmanları ile gerçek bir dünya şirketi kimliği taşıyor. Kadınların güçlendirilmesi alanında en önemli küresel platform olan BM Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri (UN WEPs) programı katılımcıları arasında yer alıyoruz. Sosyal angajmanlarımızı da, aynı iş rekabetini olduğu gibi, bu bakış açısıyla değerlendiriyoruz ve bu yaklaşımımız, rekabet masasına oturduğumuzda çok önemli bir gayri maddi değer olarak değer görüyor, gücümüze güç katıyor.”