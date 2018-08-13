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AKO Akü’den “Süper Turbo” serisi

AKO Akü’den “Süper Turbo” serisi

Tarih 13 Ağustos 2018, 11:26

AKO Akü, Süper Turbo ağır hizmet akülerinin seri üretimine start verdi.

AKO Akü, otobüs, kamyon, ağır iş makinelerine yönelik Süper Turbo ağır hizmet akülerinin testlerini tamamlayarak, seri üretime başladı. Süper Turbo serisi aküler, Türkiye’de ilk kez AKO Akü tarafından kullanılan Hidro Karbon Polimer katmanı ile vibrasyon ve ömür dayanımında normal akülere göre 4 kat fark yakaladı. Yapılan ömür testlerinde MatrixPress ve Hidro Karbon Polimer dizaynı ile tam kapalı Ağır Hizmet aküleri darbe ve titreşim ortam sonuçları ile üstün performans sergiledi.
Akünün iç dizaynında kullanılan "Hidro Karbon Polimer" katmanı bir iskelet tutucusu şeklinde akünün ömrünü 4 kat uzatarak beklenenlerin de ötesinde başarılı bir sonuç verdi. Yapılan ömür testlerinde özellikle darbe ve titreşim ortam sonuçları değerlendirildi. "MatrixPress" dizaynı ile akülere uygulanan "Hidro Karbon Polimer yapı" teknolojisi, akü hücrelerinde üstün performans gösterdi.
Özellikle ağır hizmet iş makinelerinde uzun saatler boyunca yüksek sıcaklık altında ve yoğun güç tüketimi gerektiren koşullarda hizmet vermesi beklenen 225 Ah’lik Tam Kapalı Ağır Hizmet Akülerinde "MatrixPress" dizaynı ile başarıyla uygulanan "Hidro Karbon Polimer yapı" teknolojisi akü hücrelerinde özel talebe göre uygulanabilecek.

Türkiye’de Tek, Dünya’da Sayılı
AKO Grup bünyesinde yer alan Ako Akü, Çankırı’da AKO Prestige ve Turbo Akü marka akülerin yerli üretimlerini gerçekleştiriyor. Akü üretiminde sektörde kullanılan en gelişmiş ve görece en iyi sonuçları veren üretim tekniği olan MatrixPress (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisi Türkiye’de sadece AKO Akü’de bir arada kullanılıyor. Bu teknolojiler sayesinde aküler üretilirken daha dayanıklı oluyor ve yıllarca en üst seviyede enerji sağlayabiliyor.
Otomotiv yan sanayide Türkiye’nin markası olma yolunda ilerleyen AKO Akü’nün, rekabet hedefinin merkezinde Avrupa yer alıyor.  Türkiye ekonomisine ve ihracatına önemli katkı sağlamayı hedefleyen fabrika, akü sektöründe sadece Türkiye’de değil Avrupa’daki en büyük üretim alanı olacak. AKO Akü, bu alanda en üst seviye olarak kabul edilen ve dünya çapında da sayılı kuruluş tarafından kullanılabilen MatrixPress (punch) ve Kaizen Tüneli üretim teknolojilerini bir arada kullanabilen Türkiye’deki tek tesis olarak dikkat çekiyor.


 

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