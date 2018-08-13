TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » IAA 2018'DEN HABERLER

OKT Trailer,IAA 2018 için ziyaretçilerini meraklandırıyor

OKT Trailer,IAA 2018 için ziyaretçilerini meraklandırıyor

Tarih 13 Ağustos 2018, 11:21

IAA Ticari Araçlar fuarına ‘merak’ getiriyor.

Üst yapı ve treyler sektörünün öncü firmalarından OKT Trailer, “Bizim için merak yalnızca inovasyon, sadece mühendislik ya da teknoloji demek değil, bizim için merak…. IAA 2018’i bekleyin!” diyerek yenilenen yüzü ve yeni mottosunu açıklayacağı lansman öncesi katılacağı IAA Ticari Araçlar fuarına ‘merak’ getiriyor.

40 yılı aşkın birikimi ve her daim devam ettirdiği yenilikleri ile sektörde adından sıkça söz ettiren OKT Trailer, Hannover’de 67.si düzenlenecek olan ticari araç sektörünün en önemli fuarı IAA 2018’e bu yıl 6. kez katılacak. Yenilenen imajıyla sektöre yön veren, standart ürünü haricinde iki yeni ürününü fuarda tanıtacak olan OKT Trailer ziyaretçilerini oldukça meraklandırıyor.

Karayolunda her türlü tehlikeli ve tehlikesiz; gaz ve sıvı halindeki petrol türevleri, kimyasal, kimyevi ve gıda maddeleri taşıyan tanker, toz ve granül halindeki çimento, kireç, silis kum ve gıda maddeleri taşıyan silobas, katı haldeki agrega, kömür, hafriyat, asfalt ve buğday gibi dökme yükleri taşıyan damper, tarım ve hayvancılık ile genel yüklerin taşındığı treyler ve kamyon üstü ekipman çözümleri sunan OKT Trailer, sunduğu çözümlerle sektördeki alışkanlıkları değiştiren ve yenilikçi içgüdüsü ile standartları yükselten ürünleri ile yolların yükünü çekenlerin hayallerini gerçekleştiriyor. Bu bağlamda yürüttüğü çalışmalarda merak unsurunu hiç yitirmeyen OKT, “Biz” anlayışı ile sadece bölgesini değil, tüm dünyayı merak ediyor. Şimdilik 3 kıtada olan ve her geçen gün yeni coğrafyaların ihtiyaçlarına özel çözümler üreten ve bununla birlikte kalıcı değer ve güçlü işbirlikleri inşa eden firma, treyler ve üst yapı ekipmanları sektöründeki ihtiyaçları, “daha ihtiyaç değilken” fark edip; yenilikçi, kullanıcı dostu ve verimlilik esaslı ürünler üretiyor.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

IAA 2018'DEN HABERLER

Tırsan’ın ürünleri Avrupa’da yarışıyor

 Tırsan’ın ürünleri Avrupa’da yarışıyor Tırsan, Avrupa’nın en prestijli treyler inovasyon yarışması Trailer Innovation 2019’da son teknojiyle geliştirilen ...

Renault Trucks'ın Z.E. serisi IAA 2018 Fuarı’nda tanıtılacak

 Renault Trucks'ın Z.E. serisi IAA 2018 Fuarı’nda tanıtılacak Renault Trucks, yeni yüzde 100 elektrikli Z.E. serisini, 20-27 Eylül 2018 tarihleri arasında Hannover’de gerçekleş...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ulaşım ve üretim bütünlüğü

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı