OKT Trailer,IAA 2018 için ziyaretçilerini meraklandırıyor

13 Ağustos 2018, 11:21

IAA Ticari Araçlar fuarına ‘merak’ getiriyor.

Üst yapı ve treyler sektörünün öncü firmalarından OKT Trailer,diyerek yenilenen yüzü ve yeni mottosunu açıklayacağı lansman öncesi katılacağı IAA Ticari Araçlar fuarına ‘merak’ getiriyor.40 yılı aşkın birikimi ve her daim devam ettirdiği yenilikleri ile sektörde adından sıkça söz ettiren OKT Trailer, Hannover’de 67.si düzenlenecek olan ticari araç sektörünün en önemli fuarı IAA 2018’e bu yıl 6. kez katılacak. Yenilenen imajıyla sektöre yön veren, standart ürünü haricinde iki yeni ürününü fuarda tanıtacak olan OKT Trailer ziyaretçilerini oldukça meraklandırıyor.Karayolunda her türlü tehlikeli ve tehlikesiz; gaz ve sıvı halindeki petrol türevleri, kimyasal, kimyevi ve gıda maddeleri taşıyan tanker, toz ve granül halindeki çimento, kireç, silis kum ve gıda maddeleri taşıyan silobas, katı haldeki agrega, kömür, hafriyat, asfalt ve buğday gibi dökme yükleri taşıyan damper, tarım ve hayvancılık ile genel yüklerin taşındığı treyler ve kamyon üstü ekipman çözümleri sunan OKT Trailer, sunduğu çözümlerle sektördeki alışkanlıkları değiştiren ve yenilikçi içgüdüsü ile standartları yükselten ürünleri ile yolların yükünü çekenlerin hayallerini gerçekleştiriyor. Bu bağlamda yürüttüğü çalışmalarda merak unsurunu hiç yitirmeyen OKT, “Biz” anlayışı ile sadece bölgesini değil, tüm dünyayı merak ediyor. Şimdilik 3 kıtada olan ve her geçen gün yeni coğrafyaların ihtiyaçlarına özel çözümler üreten ve bununla birlikte kalıcı değer ve güçlü işbirlikleri inşa eden firma, treyler ve üst yapı ekipmanları sektöründeki ihtiyaçları,fark edip; yenilikçi, kullanıcı dostu ve verimlilik esaslı ürünler üretiyor.