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MINI’de avantajlar Ağustos’ta da devam ediyor

MINI’de avantajlar Ağustos’ta da devam ediyor

Tarih 13 Ağustos 2018, 10:27

MINI, Ağustos ayına özel hazırladığı kampanya ile yepyeni bir MINI sahibi olmak isteyen herkesi Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarına bekliyor.

MINI’nin, ay sonuna kadar geçerli olacak kampanyası kapsamında, geniş iç hacmi ve 4-çeker sistemi ile hem şehir içinde hem de şehir dışında konforlu bir sürüş deneyimi sunan MINI Cooper Countryman ALL4 için 80.000 TL’ye kadar 12 ay, %0 faiz oranlı krediden yararlanılabilecek.

Ayrıca yenilenen özellikleri ile dikkat çeken Yeni MINI 3 Kapıve Yeni MINI 5 KapıAğustos ayına özel avantajlı teklif ve ödeme seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Yeni MINI 5 Kapı için 40.000 TL, 12 ay, %0 faiz oranlı kredi fırsatının yanı sıra; tüm MINI modelleri için Ağustos ayına özel anahtar teslimde 3.000 TL’lik takas desteği sağlanıyor.


 

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