Jaguar ve Land Rover Ağustos’ta 30 bin TL takas desteği veriyor

Borusan Otomotiv, Jaguar ve Land Rover markaları için Ağustos ayına özel olarak hazırladığı kampanya kapsamında 30.000 TL takas desteği sunuyor. Borusan Otomotiv Jaguar Yetkili Satıcılarına gelen Jaguar tutkunları, Jaguar F-PACE modelinde geçerli olan kampanya kapsamında 30.000 TL’lik takas desteğinden faydalanabiliyor.Land Rover ise kampanya kapsamında aracını takas etmek isteyenlere,modellerinde geçerli 30.000 TL’lik destek sağlıyor. Ayrıcamodelleri için 200.000 TL’ye kadar 12 ay, %0 faiz avantajı sunuluyor.

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar ve Land Rover, ay sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 30.000 TLtakas desteği sağlıyor.