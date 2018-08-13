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Jaguar ve Land Rover Ağustos’ta 30 bin TL takas desteği veriyor

Jaguar ve Land Rover Ağustos’ta 30 bin TL takas desteği veriyor

Tarih 13 Ağustos 2018, 10:21

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar ve Land Rover, ay sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 30.000 TLtakas desteği sağlıyor.

Borusan Otomotiv, Jaguar ve Land Rover markaları için Ağustos ayına özel olarak hazırladığı kampanya kapsamında 30.000 TL takas desteği sunuyor. Borusan Otomotiv Jaguar Yetkili Satıcılarına gelen Jaguar tutkunları, Jaguar F-PACE modelinde geçerli olan kampanya kapsamında 30.000 TL’lik takas desteğinden faydalanabiliyor.

Land Rover’da %0 faiz fırsatı
Land Rover ise kampanya kapsamında aracını takas etmek isteyenlere, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Discovery ve DiscoverySport modellerinde geçerli 30.000 TL’lik destek sağlıyor. Ayrıca Range Rover Evoque ve Range Rover EvoqueConvertible modelleri için 200.000 TL’ye kadar 12 ay, %0 faiz avantajı sunuluyor.


 

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