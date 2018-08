Mercedes-Benz 'in yenileri Türkiye pazarına sunuluyor

Anasayfa » Otobüs

13 Ağustos 2018, 10:12

Yenilenen Travego 15 SHD’yi takiben yeni Travego 16 SHD ve Travego 16 SHD 2+1 modellerinin 2018’in son çeyreğinde Türkiye pazarına sunulması planlanıyor.

Travego birçok güvenlik sistemini standart donanım olarak sunuyor:

2016’da tasarlanan ön ızgarası, arka motor kapağı, ön ve arka farları sayesinde daha güçlü, dinamik ve etkileyici bir görünüme sahip olan yeni Travego, aerodinamik tasarımı ile yakıt tasarrufuna ve verimliliğe katkı sağlıyor. Sahip olduğu alüminyum alaşımlı jantlar, Travego’nun görsel zenginliğini artırıyor ve aracın ağırlığını azaltarak yakıt ekonomisine katkıda bulunuyor. Yıkama özellikli Bixenon ön farlar, LED gündüz farları ve LED teknolojili arka farlar daha iyi görmeyi ve fark edilmeyi sağlayarak enerji verimliliğini artırıyor.3,99 m yüksekliğindeki Travego’nun 2 farklı uzunluk seçeneğinde 3 farklı modeli bulunuyor.• 2+2 koltuklandırma düzenindeki Travego 15 SHD, 46 yolcu kapasitesi ile 12,3 m uzunluğundayken,• 2+2 koltuklandırma düzenindeki diğer bir model olan Travego 16 SHD, 50 yolcu kapasitesi ile 13,1 m,• Travego 16 SHD 2+1 ise, 41 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğunda.Travego 15 SHD 315 kW (428 PS), Travego 16 SHD ve Travego 16 SHD 2+1 modelleri ise 335 kW (456 PS) gücünde Euro 6 normuna uygun 6 silindirli OM 470 FE (Yakıt Verimliliği Paketi) motora sahip. Yüksek verim ve performansla çalışan bu motor, egzoz emisyonlarını düşürürken daha fazla yakıt tasarrufunu da beraberinde getiriyor. Mercedes-Benz için özel geliştirilen Euro 6 motor ile entegreli sulu retarder sayesinde, retarder yağı ortadan kalkıyor ve böylelikle yağ değişim maliyeti ile ilave ağırlık azaltılıyor.Travego 15 SHD’de Mercedes-Benz GO 210-6, Travego 16 SHD ve Travego 16 SHD 2+1 modellerinde ise Mercedes-Benz GO 230-6 manuel şanzıman standart olarak sunulurken; Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift otomatikleştirilmiş şanzıman da tüm modellerde opsiyonel olarak sunuluyor.Çekici aerodinamik tasarımı, hafifletilmiş ve yüksek hızlarda otomatik alçalan araç karoserisi, yakıt ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.Travego hem sürücüsüne hem de yolcusuna en üst düzeyde konfor sunmaya devam ediyor. Aracın ön kapısındaki genişletilmiş açılı giriş ile yolculara daha rahat bir biniş sunarken, basamakta yer alan ışıklı Mercedes-Benz logosu yolcuları konfora davet ediyor. Travego 15 SHD’de 2.100 mm, Travego 16 SHD ve Travego 16 SHD 2+1’de 1.950 mm olan iç yükseklik ferah bir seyahat ortamı sunuyor.Ayrıca Travego 15 SHD’de 10,7 m3, Travego 16 SHD ve Travego 16 SHD 2+1 modellerinde ise 14,0 m3 kullanılabilir bagaj hacmi bulunuyor.Daha geniş hacimli paket rafları, kaliteli yeni tip kumaşlar, özel tasarım yan duvar kumaşı, paket rafı altında boydan boya konumlandırılan alüminyum dekor parçalarıyla uyumlu servis setleri ve LED teknolojili ambiyans aydınlatma, hoş bir atmosfer sunuyor. 2+2 koltuk düzenindeki Travego 15 SHD ve Travego 16 SHD için özel tasarlanmış, yüksekliği ayarlanabilir ve yan parçaları katlanabilir baş dayamalı Mercedes-Benz Luxline koltuklar ve Travego 16 SHD 2+1’de kullanılan entegre baş dayamalı Mercedes-Benz Lounge koltuklar yolcu konforunu seyahat sırasında en üst düzeye çıkarıyor. 2+2 koltuk düzenindeki araçlarda bulunan yana doğru kaydırılabilen koltuklar, rahatlık hissini artırırken; tüm modellerde bulunan parke görünümlü zemin ortama şık ve sıcak bir hava katıyor. Travego 15 SHD’deki podest yapısından farklı olarak, Travego 16 SHD ve Travego 16 SHD 2+1 modelleri düz zemin ile sunuluyor.Travego 15 SHD’de 32 kW, Travego 16 SHD ve Travego 16 SHD 2+1’de 39 kW soğutma kapasitesine sahip olan çift bölge (dual zone) kontrollü klima sistemi, otobüs içerisindeki sıcaklığı eşit miktarda dağıtarak tüm yolcular için en üst düzey konfor koşullarını yaratıyor.Travego 16 SHD 2+1’de standart olarak bulunan koyu renk yan camlar, 2+2 koltuk düzenindeki diğer modellerde opsiyonel olarak sunuluyor.Travego’nun 2016’da tasarlanan kokpiti, modern gösterge paneli ve renkli ekranı, sürücüsüne hem modern bir atmosfer hem de rahatlık sunuyor. Ergonomik, kokpitle uyumlu tasarıma sahip ve erişimi kolay butonlar sürücünün tüm kontrolü elinin altında bulundurmasını sağlıyor. Deri kaplı direksiyon simidi, zarif tasarımı ile sürüş keyfine katkıda bulunurken direksiyon üzerindeki çok fonksiyonlu düğmelerle sürücü araçla ilgili tüm verilere rahatça ulaşabiliyor. Klima kontrol ünitesi, sürücü ve yolcu bölgelerini ayrı kumanda etme imkânı sunuyor ve dijital ekranı sayesinde kolayca kontrol edilebiliyor. Mercedes-Benz otobüsler için tasarlanan Otobüs Multimedya Sistemi (CMS), 7” geniş ve parlak ekranıyla tamamen yeni, modern ve ergonomik olarak tasarlandı. CMS, dâhili bluetooth modülü ile güvenli telefon görüşmelerini mümkün kılarken; geri görüş kamerası görüntüsü, geri vites devreye girdiğinde otomatik olarak CMS ekranına aktarılıyor. Yeni eklenen start-stop butonu da sürüş konforunu artıran özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.Sürüş konforunun yanı sıra geniş sürücü yatma yeri ve kliması, sürücüye dinlenirken de en üst düzeyde konfor sağlıyor.ayesinde, olası bir çarpışma durumunda çarpışılan aracın otobüsün altına girmesi önlenerek, tüm sürücü bölmesi özel bir çerçeve yapısı içinde komple arkaya doğru itiliyor ve sürücünün korunması sağlanıyor.sayesinde, önde yavaş giden veya duran bir araca arkadan çarpma riski azaltılıyor. Sistem herhangi bir tehlike algıladığı anda, sürücüyü uyarıp frenleme uygulayarak arkadan çarpma riskini veya kaza kaçınılmazsa yaşanan kazanın verebileceği hasarı azaltılıyor.ile, ABA 4’e entegre olarak sürücü tarafından belirlenen takip mesafesine riayet edilirken, güvenlik mesafesinin aşılması durumunda araç frenlenerek sadece güvenlik değil; konfor da artırılıyor.ile ise, aracın istem dışı şerit değiştirdiği algılandığı takdirde, sürücü koltuğu şerit ihlali yapılan tarafa doğru hissedilir bir şekilde titretilip sürücü uyarılıyor.sayesinde, lastiklerin hasar görmesi önlenerek hem güvenlik hem de maliyet avantajı sağlanıyor.ile, tekerleklerin frenleme anında kilitlenmesi engelleniyor.ile savrulma önlenerek virajlarda ve ani manevralarda güvenlik sağlanıyor.sayesinde, hızlanma anında çekici tekerleklerin kayması engellenerek buzlu yollarda dahi güvenli kalkış imkânı sağlanıyor.veile de her koşulda dengeli frenleme sunuluyor.Mercedes-Benz Türk’ün yaygın servis ve yedek parça ağıyla da Türkiye’nin her yerinde kullanıcısının yanında yer alan Mercedes-Benz Travego; 60.000 km olan uzun bakım aralığı, düşük bakım maliyetleri ve düşük yakıt tüketimi ile bir kez daha rakiplerinden ayrışıyor.